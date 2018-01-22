Ceylanpınar'a ateş açan terörist böyle öldürüldü

Suriye'nin Rasulayn kentinde, sınır hattına yakın noktada bulunan ve çatısında terör örgütünü temsil eden bez parçası dalgalanan binadaki keskin nişancı teröristin açtığı ateşle, görevli Türk askerinin yaralanmasının ardından sınır hattına çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri, zırhlı aracın üzerindeki uçaksavarla binayı ateş altına aldı. Ekiplerin ateş altına aldığı binadaki terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Bu arada, açılan taciz ateşi sonrası belediye hoparlörlerinden vatandaşların olası yaralanmalara karşı sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.