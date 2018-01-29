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Çevreyi kirleten tesislere 165 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2017'nin çevre denetim rakamlarını ve verilen cezaları açıkladı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:51
Çevreyi kirleten tesislere 165 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,  geçen yıl 52 bin 41 tesiste çevre denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 681 işletmeye 165 milyon 98 bin 189 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılmış yönetmelikler kapsamında, Türkiye'nin çeşitli noktalarında "hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz, gürültü, ÇED kararları ve izin-lisans" konularında, Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinin düzenli denetimler yaptığını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"2017 yılında 52 bin 41 tesiste planlı, ani ve şikayet üzerine çevre denetimi yapıldı. Bu denetimler sonucunda çevre kirliliği oluşturan 324 işletmenin faaliyeti durduruldu. Çevre Kanunu'na aykırı faaliyet gösteren ve kirliliğe sebebiyet veren 3 bin 681 işletmeye 165 milyon 98 bin 189 lira idari para cezası uygulandı."

17 bin 385 araca egzoz denetimi

Motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla geçen yıl 17 bin 385 araca egzoz denetimi yapıldığına dikkat çeken Özhaseki, egzoz denetiminde sınır değerlerini aşan araç sahiplerine 482 bin 875 lira idari para cezası verildiğini aktardı.

Bakan Özhaseki, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla da düzenli denetimler yaptıklarının altını çizerek, 2017'de 6 bin 491 denetim yapıldığını anlattı.

Bu kapsamda 8 milyon 852 bin 214 ton katı yakıtın denetlendiğine işaret eden Özhaseki, 76 bin 458 lira para cezası verdiklerini belirtti.

Özhaseki, 2017'de olduğu gibi 2018'de de çevre denetimlerinin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:51
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
  2. çevre
  3. Çevre Kanunu
  4. hava
  5. su
  6. toprak
  7. atık
  8. kimyasallar
  9. deniz
  10. gürültü
  11. ÇED
  12. çevre kirliliği
  13. egzoz
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