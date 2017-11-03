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Çevre ilçelerden destek istendi… Alev alev yanıyor

Karaman'da plastik fabrikasında çıkan yangında kilometrelerce uzaktan görülen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

03 Kasım 2017 Cuma 00:35
Çevre ilçelerden destek istendi… Alev alev yanıyor

Yangın, bugün saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada depo bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler depoyu sardı.

Durumu fark işçiler itfaiye ekibini haber verdi. Olay yerine başta Karaman Belediyesi olmak üzere çevre ilçe ve belde belediyelere ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kilometrelerce uzaktan görülürken, fabrika alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri diğer fabrikalara da sıçrama ihtimalı olan alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor. Fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, fabrika yakınına kimseyi yaklaştırmıyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 00:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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