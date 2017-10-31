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Cevizlibağ'da metrobüs yoluna araç girdi! Yaralılar var

Cevizlibağ'da metrobüs yoluna araç girdi. Olay yerinde yaralıların olduğu bildiriliyor.

31 Ekim 2017 Salı 22:05
Cevizlibağ'da metrobüs yoluna araç girdi! Yaralılar var

Cevizlibağ’da, iki araç kaza yaptı. Kaza yapan araçlardan biri metrobüs yoluna girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Metrobüs seferleri Topkapı istikametinde yapılamıyor.

Kaza, D- 100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii’inde saat 21.40 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil sürücüsünün aşırı bir şekilde sollama yapmaya çalıştığı sırada kaza meydana geldi.

HALATA ASILI KALDI

Kazaya karışan otomobillerden biri metrobüs yoluna girerek çelik halata asılı kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Tuncay Yüksel itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan 3 kişi olayın ardından kaçtı. Kazada 4 araç daha maddi hasar gördü.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 22:05
  1. Cevizlibağ
  2. metrobüs
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