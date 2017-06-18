Cevizli tatlı tarifi

Malzemeler

- 2.5 su bardağı un

- Yarım su bardağı irmik

- 1 su bardağı yoğurt

- Yarım su bardağı eritilmiş ılık margarin

- Yarım su bardağı sıvıyağ

- Yarım su bardağı tozşeker

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

Şerbet için

- 3 su bardağı tozşeker

- 3 su bardağı su

- 3 çorba kaşığı limon suyu

Hazırlanışı

Un, irmik, yoğurt, margarin, sıvıyağ, tozşeker ve kabartma tozunu çukur bir kapta karıştırıp yoğurun. Hamuru 30 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp içine cevizi ilave edin. Elinizde yuvarlayıp üzerini çatalla çizerek şekillendirin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 20-25 dakika pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın.

Şerbet için, tozşeker ve suyu tencereye alıp orta ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın. Sıcak şerbeti tatlının üzerine gezdirin. şerbeti çekene kadar bekletip servis yapın.