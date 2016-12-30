Ceviz yağının 7 muhteşem faydası

Beyne benzerliği ile sofraların vazgeçilmezi cevizin faydaları herkesin malumu. Peki cevizin yağının sağlığımıza ne tür olumlu etkileri olduğunu biliyor musunuz? Ceviz yağının faydaları içeriğinde bulunan antioksidan ellagic asitten ileri gelmekte. Ceviz yağı içerdiği manganez, melatonin ve bakır ile kalp hastalıklarına neden olan endotelin seviyesini düşürmeye yardımcıdır. Cilde uygulandığında yumuşatıcı etkisi ceviz yağının masaj yağı olarak pek çok farklı markanın ürünlerinde kullanılmasını sağlar.

Beslenme programınıza mutlaka dahil edin

Eğer yemek soslarında ya da cilt için yağını kullanmayacaksanız bile beslenme programınıza günde 1-2 ceviz eklemek size gerekli yağ asitlerini, A, E, C ve B vitaminlerini almanızı sağlayacaktır. Bunlar sağlıklı bir cinsel yaşam için de en çok ihtiyaç duyulan vitaminler. Ayrıca saç ve cildin daha sağlıklı olması açısından gerekliler. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar ceviz yağının yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu yönünde sonuçlar ortaya koysa da sadece bunu kullanarak hipertansiyona çözüm bulmanız mümkün değil. Ayrıca size özel koşullar ceviz yağı kullanmanızı zararlı kılabilir. Bu yüzden böyle alternatif, yardımcı tedavi yöntemlerine başvurmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Ceviz yağının 7 faydası

İltihap geçirir: Omega3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağlar ile ceviz romatizma ve diğer iltihaplı hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde düşürür.

Egzama gibi cilt rahatsızlıklarından korunma sağlar: Günde bir kaç tatlı kaşığı ceviz yağı egzama gibi döküntülü cilt rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur.

Yaşlanmanın etkilerini azaltır: Antioksidan içeren ceviz ve ceviz yağı hücre hasarına neden olan serbest radikalleri kontrol altında tutar ve yaşlanmanın etkilerini geciktirir.

Hormon seviyelerinin normal düzeylerde kalmasına yardımcı olur: Selenyum, fosfor, magnezyum, çinko, demir yönünden zengin olan ceviz ayrıca hormonları dengeleyici özelliği bulunan kalsiyumda içermektedir.

Kalp hastalığına yakalanma riskini düşürür: İçerdiği omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit ile sağlıklı kan damarlarına yardımcı olur ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Kan dolaşımını artırır: Yüksek miktarda omega 9 doymamış yağ içerdiğinden damar sertliğini engeller ve kan dolaşımını arttırır. Damar esnekliği yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarının başlıca sebeplerinden olduğu için günde 2-3 adet ceviz ya da bir miktar ceviz yağı tüketmek tavsiye edilmekte.

Cilt sağlığına yardımcı olur: B-1, B-2, ve B-3 vitaminleri ile cilt yüzeyinin daha pürüzsüz olmasına ve kalitesinin yükselmesine yardımcı olur.