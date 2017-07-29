Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla saçınızı yıkarsanız...

Birden fazla nedene bağlı olan saç dökülmesi bazen mevsimsel bazen genetik bazen de vücutta eksik olan vitamin ve mineraller vb. nedenlerle can sıkıcı bir durumdur. En çok görülen saç dökülme nedeni ise strese bağlı olandır. Hepsi bir yana saç dökülmesini kimyasal şampuan, saç kremi ve ilaçlarla durdurmak yerine tamamen doğal bir yolla engellemek de mümkün.

Bir sağlık deposu olan ceviz; kalp damar hastalıklarından, beyin gelişimine, yüksek kolesterolden kansere kadar her derde deva bir ilaçtır. Cevizin çok bilmediğimiz bir diğer faydası ise saç dökülmelerinin önüne geçmesi. İşte, doğadan gelen cevizin kabuğundan yapılan ceviz kabuğu kürünün tarifi;

Tarif için gerekli olanlar;

20 adet ceviz kabuğu, 1 litre su

Su ve ceviz derin bir tencereye alınır. Kaynamak üzere ateşin üzerine konur. 10-15 dakika boyunca kaynatılır. Kaynayan suyun içindeki cevizler süzülür ve soğumaya bırakılır.

Bu ceviz kabuğu suyu ile sabah akşam her gün saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Düzenli kullandığınız takdirde saçlarınızdaki hacim farklılığını göreceksiniz.

Ceviz kabuğu aynı zamanda bir kozmetik mucizesidir. Saç, tırnak ve cilt bakımında arındırıcı ve tedavi edici özelliğe sahiptir.