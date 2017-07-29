Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla saçınızı yıkarsanız...

Pek çok kişinin ortak problemi olan saç dökülmesinin birçok da nedeni vardır. Saç dökülmesine karşı doğal alternatiflerden biri de ceviz kabuğu kürüdür. Peki, ceviz kabuğu kürü nasıl hazırlanır?

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:41
Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla saçınızı yıkarsanız...

Birden fazla nedene bağlı olan saç dökülmesi bazen mevsimsel bazen genetik bazen de vücutta eksik olan vitamin ve mineraller vb. nedenlerle can sıkıcı bir durumdur. En çok görülen saç dökülme nedeni ise strese bağlı olandır. Hepsi bir yana saç dökülmesini kimyasal şampuan, saç kremi ve ilaçlarla durdurmak yerine tamamen doğal bir yolla engellemek de mümkün.

Bir sağlık deposu olan ceviz; kalp damar hastalıklarından, beyin gelişimine, yüksek kolesterolden kansere kadar her derde deva bir ilaçtır. Cevizin çok bilmediğimiz bir diğer faydası ise saç dökülmelerinin önüne geçmesi. İşte, doğadan gelen cevizin kabuğundan yapılan ceviz kabuğu kürünün tarifi;

Tarif için gerekli olanlar;

20 adet ceviz kabuğu, 1 litre su

Su ve ceviz derin bir tencereye alınır. Kaynamak üzere ateşin üzerine konur. 10-15 dakika boyunca kaynatılır. Kaynayan suyun içindeki cevizler süzülür ve soğumaya bırakılır.

Bu ceviz kabuğu suyu ile sabah akşam her gün saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Düzenli kullandığınız takdirde saçlarınızdaki hacim farklılığını göreceksiniz.

Ceviz kabuğu aynı zamanda bir kozmetik mucizesidir. Saç, tırnak ve cilt bakımında arındırıcı ve tedavi edici özelliğe sahiptir.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:41
  1. saç dökülmesi
  2. Ceviz Kabuğu
  3. Ceviz kabuğu kürü
  4. Saç dökülmesine bitkisel çözüm
  5. Saç dökülmesine doğal çözüm
  6. Saç dökülmesi kürü
  7. SAĞLIK Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    1. Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara..
    2. Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla..
    3. 3 kuşaktır fırın küreği imal ediyorlar
    4. Hatay'da orman yanıyor
    5. Arıcılar bal üretiminden memnun
    6. Et ve Süt Kurumuna vergisiz et..
    7. Bu tünelin Türkiye’de başka bir eşi yok
    8. İstanbul'da 20 dakikalık yağışın..
    9. Mustafa Denizli'den Milli Takım..
    10. Antalya’da lüks otelde yangın
    11. Lucescu'dan Tudor sözleri
    12. Kayıp çobandan 4 gündür haber yok
    13. İstanbul'da parmakları uyuştuğu için..
    14. Trabzonspor Medical Park Zubcic ile..
    15. Terör örgütü PKK'ya vermedikleri..
    16. Özge yeni protezine kavuştu
    17. Atatürk Havalimanı'nda yakalandı!..
    18. 'Persie Feyenoord'la prensipte..
    19. Galatasaray, Manchester United'ın..
    20. Ertuğrul Kürkçü'ye bir şok daha!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!