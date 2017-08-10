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Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polislere, birbirlerine ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı, toprağım’ gibi kelimelerle hitap etmemeleri uyarısı yapıldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 15:01
Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...

Şube Müdürü imzasıyla önceki gün yayınlanan talimat yazısında, şube bünyesinde görev yapan personelin kendi aralarında hitap şekli olarak resmiyet ve hiyerarşiyle bağdaşmayan ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı toprağım’ kelimeler kullandıkları ve bu kelimelerin personelin farklı yaş gruplarında olması sebebiyle problem oluşturduğunun görüldüğü belirtildi.

Yazıda, şube personelinin birbirlerine hitap şekli olarak ‘patron, başkan, abi, kanki, kral, abla, hacı toprağım’ gibi başka anlamlara gelen kelimeler kullanmalarının aralarında iletişim sorunu meydana getirdiğine dikkat çekildi. Bu kelimeler yerine çevik kuvvet polislerinin kendisi ile aynı yıl göreve başlayan personele ‘Devrem’, kendisinden önce göreve başlayan personele ‘Üst devrem’, kendisinden sonra göreve başlayan personele ise ‘Alt devrem’ şeklinde hitap etmesi gerektiği belirtilerek konuyla ilgili gerekli seminerin Eğitim Büro Amirliği tarafından verileceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:01
  1. başkan
  2. abi
  3. kanki
  4. kral
  5. abla
  • kemalkemal13 dk önce
    ANKARA şivesi ile GARDAŞ iyi gider...
  • MahmutMahmut16 dk önce
    Iste gunun en Onemli haberi!
  • halilhalil23 dk önce
    gec kalinmis karar ama cok güzel, ayrimciliga ve siniflandirmaya son,hükümeti tebrik ederim
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