Cevdet Ünüvar: Arda Turan'ın Başakşehir'e gelmesinde en büyük aktör Emre Belözoğlu'dur

YENİAKİT.COM.TR - TRTSPOR yorumcusu Cevdet Ünüvar Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi hakkında Yeniakit'e flaş açıklamalarda bulundu.

Ünüvar, ''Arda Turan Barcelona’ya gidince ülke olarak gurur abidesi yaptık.Barcelona’ya dünya tarihine geçecek Türk markası olacak derken bu serüven çok kısa sürdü ve kendi ligimize döndük. Arda Turan ismi ülkemize çokca servis edildi.Aziz Yıldırım’la olan yakınlığından dolayı Fenerbahçe’ye, Şampiyonlar Ligi’nden dolayı Beşiktaş’a belki de Galatasaray’a düşünmüştük ama Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesiyle milli takımda yaşanan o sıkıntılı süreç Arda Turan’ın tekrar yuvaya dönmesine engel oldu.Ve kendisi içinde en son seçim olacak tercihe yöneldi yani Başakşehir’i tercih etti.Tabi son yıllarda Başaksehir futbol takımının kurumsal manada ve takım olgusunda oldukça aşama kaydettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçen yıl ligi forse eden bir takımdı ve son 6,7 hafta arasında şampiyonluktan koptu…Ama bu yıl Abdullah Avcı gerek oynattığı futbol gerekte alınan futbolcu kadrosuyla iddialı bir takım olacağını zaten gösterdi.Ligin ilk yarısında kamuoyunun sürprizi ama oynadığı futbolla çokta sürpriz olmayan bir sırada ilk yarıyı bitirdi '' şeklinde konuştu.

''ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI BAŞAKŞEHİR''

Şampiyonluğun en büyük adayın Başakşehir olduğunu belirten Cevdet Ünüvar,'' Arda Turan ismi Başakşehir takımının ligdeki koyduğu şampiyonluk hedefine uygun bir transfer yani şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim Başakşehir takımı artık şampiyonluğa oynuyor. Yani kurumsal olarak kurduğu başarıyı yaptığı transferlerle de sürdüren Başakşehir’in şampiyonluğun en büyük adayı olmaya devam edecektir…Arda Turan Başakşehir’de başarılı değil daha çok başarılı olacaktır.Arda Turan’ın başarılı olması milli takımımız içinde bir kazanım olarak görüyorum…Ayrıca son 1,5 yıldır Arda’nın göstermiş olduğu düşüşü de gözardı etmeyelim çünkü futboldan çok futbol dışı olaylarla gündeme gelmiştir…Burda Abdullah Avcı’ya çok iş düşüyor çünkü Şenol Güneş gibi futbola küsmüş futbolcuları tekrar futbolumuza kazandırmasından dolayı hep takdir edilen bir teknik adamdır… Biliyorsunuz Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den sıkıntılı bir şekilde ayrıldı…Ve yine biliyorsunuz ki Emre Belözoğlu şimdi bu yaşta oynadığı futbolla Fenerbahçe’nin gündemine geliyorsa bunda Abdullah Avcı’nın Emre’yi kazanımını Arda Turan’da görmek istiyoruz'' açıklamalarında bulundu.

''ACIMASIZ KALEMLER ARDA TURAN'I BEKLİYOR''

Artık Arda Turan’ı futbolu ile konuşmak istiyoruz…Eski Galatasaray’daki Arda Turan’ı görmek istiyoruz…Arda Turan’ın yaşadığı bu sıkıntılı süreçte kendisininde dersler çıkarttığını düşünüyorum …Ve acımasız kalemlerin onu beklediğini de bilmesi lazım futbolunu yükseltmediği takdirde artık tekrar üç büyüklere de gitme şansınız da kalmıyor…Başakşehir’den sonra ya futbolun sonu ya da Anadolu kulüplerinden sıradan bir oyuncu olmak sanırım Arda Turan’ın buradan kendisine dersler çıkartacaktır…

ARDA’NIN GELMESİ EMRE’Yİ ETKİLER Mİ ?

Normal şartlarda teraziye koyduğumuz da tabiki bunlar kıskanılacak hususlar olabilir ama Arda’nın gelişi Emre Belözoğlu’nun ona ağabeylik yapması ve futbol gelişiminde hep yanında yer alacaktır. Abdullah Avcı’nın Arda Turan’ın gelişinde Emre Belözoğlu’un fikrini aldığını düşünüyorum…Arda’nın Başakşehir’e gelmesinde Emre’nin önemli aktör olduğunu biliyorum…Birinci öncelik Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı gözükebilir ama burada Emre Belözoğlu’nun Arda transferin gerçekleşmesinde çok önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum…

EMRE FENERBAHÇE’YE GİTMEZ !

Emre Beözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına da değinen Ünüvar,'' Emre Fenerbahçe’ye gitmez…Çünkü artık Emre Belözoğlu artık bir teknik adam profilinde Fenerbahçe’de görebiliriz ama oyuncu olarak Başakşehir’de tamamlayacaktır '' açıklamalarında bulundu.

KAYNAK:YENİAKİT