Cevap ver Erbaş… Diyanet İşleri Başkanı’na ulaşılamıyor!

Tesettür ve modern dünyada Müslümanca yaşamak üzerine ayete ve sahih hadisleri referans alarak çok önemli tespitlerde bulunan, yaptığı açıklamalar laik yobazlar tarafından bir türlü hazmedilemeyen İlahiyatçı Dr. İhsan Şenocak’ın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevden alınması sonrası çıkan tartışmalar devam ediyor.

Özellikle son dönemde Doğan medyası başta olmak üzere, Oda TV, Evrensel, Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gibi din düşmanı gazetelerin hedefi haline gelen Şenocak’ı Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevinden açığa alan Diyanet’in gelen tepkiler sonrası yaptığı açıklamada hiçbir somut neden ortaya konulmaması dikkat çekti.

Şenocak’ın görevden alınmasını anlamak ve kamuoyunu aydınlatmak için gazetecilik etiği gereği Diyanet İşleri Prof. Erbaş’a ulaşma çabalarımız ise ısrarlı aramalarımıza rağmen sonuçsuz kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem yetkilileri ve Diyanet Basın Halkla İlişkiler Birim çalışanlarıyla iletişime geçerek Başkan Erbaş’a ile görüşme taleplerimiz iletilmesine rağmen haberimizin yayına hazırlandığı süre içerisinde Başkan’ın bir açıklama yapmaması manidar bulundu.

AÇIKLAMA(MA) SKANDALI

Şenocak’ın açığa alınması sonrası adeta bayram eden şer medyası; “O vaiz atıldı”, “Yeni Diyanet İşleri Başkanının kovduğu ilk isim kim oldu?”, “Kızların pantolon giymesi günah diyen imam açığa alındı” başlıklarıyla haberler yayımlaması kamuoyunun tepkisini çekmişti. Tepkiler sonrası adeta zehir zemberek bir açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, Şenocak’ın açığa alınmasıyla ilgili hiçbir bilgi vermediği gibi kamuoyunu suçlayıcı bir dil kullanmıştı. Söz konusu açıklamada, “Hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, bir personelimizin soruşturmanın selameti açısından açığa alınması nedeniyle sosyal medyada ve birtakım basın yayın organlarında Başkanlığımıza yönelik hakarete ve tehdide varan yorumlar yapıldığı üzülerek müşahede edilmiştir” gibi tahkir edici bir üslup kullanılmış ve açığa alınma nedeniyle ilgili hiçbir bilgi verilmemişti.

AKİT UYARI MAHİYETİNDE YAYINLAR YAPTI

Gazetemiz Akit, Şenocak’ın açığa alındığı ilk günden itibaren en doğru bilgiler ile kamuoyunu aydınlatmak için olağanüstü bir çaba sergiliyor. Konunun birinci dereceden muhataplarıyla iletişime geçerek en doğru bilgileri okuyucularına aktarıyor. Bu minval üzere ilk olarak Şenocak ile görüşen Akit, açığa alınma nedenini “tesettür üzerine ayete dayalı konuşmalar nedeniyle” olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Prof. Erbaş’a ulaşarak açığa alınma nedenini öğrenme çabalarımıza cevap verilmemesi ise “Diyanet’in tatmin edici bir cevabı yok” kanaatini doğurdu.