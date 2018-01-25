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Çetiner Çetin'den CHP'li Yılmaz'a tokat gibi yanıt

Gazeteci Çetiner Çetin Habertürk canlı yayınınında CHP'li Öztürk Yılmaz'ın bilmezliğini yüzüne vurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:34
Çetiner Çetin'den CHP'li Yılmaz'a tokat gibi yanıt

 CHP'li Öztürk Yılmaz Habertürk canlı yayınında skandal sözler sarf etti. Yılmaz ÖSO'nün El Kaide'den çıktığını söyledi. Bu sözler üzerine gazeteci Çetiner Çetin bu yanlışa müdahale edince Öztürk Yılmaz'ın haddini aşan sözlerine maruz kaldı. 

Çetiner Çetin:

Bunu nasıl söylersiniz? Orada bulunan Türkmen ve Arap unsurların El Kaide'yle ne alakası var? 

Yılmaz Öztürk: Bunu en iyi ben bilirim?

Çetiner Çetin: Nasıl siz iyi bileceksiniz? Silahlı mücadelede mi bulundunuz?

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:34
  1. El Kaide
  2. öso
  3. Televizyon Haberleri
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