Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çetin Doğan: 28 Şubat aynı Ergenekon ve Balyoz gibi...

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar, müştekiler ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, eski Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. 28 Şubat'ın aktörlerinden Doğan, yaptığı savunmada 28 Şubat'ın aynı Ergenekon ve Balyoz davaları gibi 'kumpas' olduğunu söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:51
Çetin Doğan: 28 Şubat aynı Ergenekon ve Balyoz gibi...

Sanık Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, celse arasında verdikleri dilekçede, müvekkilinin savunmasını oturarak ve barkovizyon eşliğinde yapmasını istediklerini belirtti. Gerekli teknik çalışmaları hazırladıklarını kaydeden Ersöz, taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, dava konusu suçla ilgili iddiaları göz önüne bulundurarak, sanık savunmasının sözlü ya da yazılı da yapılabileceğini hatırlattı. Yiğitsoy, talebin reddine karar verildiğini ifade etti.

Tüm sanık ve tanıklarda olduğu gibi savunmanın ayakta yapılması zorunluluğu bulunmadığını dile getiren Yiğitsoy, Doğan'ın da savunmasını istediği şekilde yapabileceğini söyledi.

Savunmasına ayakta yapmaya başlayan Doğan, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım'ın, 21 Aralık 2017'de açıkladığı esas hakkındaki mütalaasının celsesine katılamadığını belirtti. Doğan, "FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski savcı Mustafa Bilgili'nin hazırladığı iddianameyi esas alıp savunmalarımızı yok sayması gerçekten üzücü olmuştur." dedi.

Delillerin huzurda tartışılması gerektiğini ancak zaman kısıtlaması yönünden tartışılamadığını düşündüğünü dile getiren Doğan, 28 Şubat davasının, Balyoz ve Ergenekon gibi kumpas davası olduğunu öne sürdü.

"Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deposundan Genelkurmay antetli boş bir CD'nin çalınarak sahte belge ve delillerle beraber asıl belgelerin de yüklendiğini" ileri süren Doğan, "Bu CD'deki belgelerin tamamının gerçek olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışıldı. Balyoz'da Mehmet Baransu'nun oynadığı rolü, burada FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen Tamer Tatar üstlendi. Daha önce davaya bakan 6 savcı ve 12 hakimin çoğu ya ihraç ya tutuklu ya da firaridir." şeklinde savunma yaptı.

Davaya ilişkin delillerin önemli bir kısmının üzerinde oynama yapılan resmi belgelerden oluşturulduğunu savunan Çetin Doğan, eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ve savcı Mustafa Bilgili arasındaki yazışmaları örnek gösterdi.

Söz konusu belgelerin kayıtsız ve fotokopi olduğunu iddia eden Doğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 1997'de Genelkurmay Başkanlığından talep ettiği yazılara "İrtica Konusunda Alınacak Tedbirler" başlıklı bir yazının da eklendiğini ancak bu belgenin sahte olduğunu savundu.

Bu belgelerin içeriklerine ilişkin bilgi veren Doğan, "Söz konusu belgedeki yazı, aslında bir konuşma için hazırlanmış bir metindir. Dikkatli bakıldığında belgedeki tarih ile Batı Çalışma Grubunun kuruluş tarihi arasındaki farklılık görülecektir. Bu da belgenin gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:51
  1. Ankara
  2. 28 Şubat
  3. Çetin Doğan

YORUM YAZ

  • SİZ HİÇ ETİLERDEN ÇANKAYADAN CHP NİN KALESİOLAN İLERDEN VATAN İÇİN ÖLEM ŞEHİDOLAM DİYEN GÖRDÜNMÜ PAŞASİZ HİÇ ETİLERDEN ÇANKAYADAN CHP NİN KALESİOLAN İLERDEN VATAN İÇİN ÖLEM ŞEHİDOLAM DİYEN GÖRDÜNMÜ PAŞA1 sa önce
    OGÜN NEREDEYDİN PAŞA O GÜN BU ÜLKENİN BORCU 57 MİYAROLARDI 1 SENE SONRA 256 MİLYAR DOLAROLDU 23 BANKA SOYULDU SİZ MİLETİN BAŞÖRTÜSÜNLEN NAMAZINLAN OKULDA ÇOCUKLAR DİNDERSİ GÖRMESİN DİYE UĞRAŞTINIZ BUGÜN TERÖRÜN SORULUSU SİZİN GİBİLER
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara Valiliği'nden 'kontrollü patlama' duyurusu
  1. Ankara Valiliği'nden 'kontrollü..
  2. Türkiye'den Kardak hamlesi! Yapımına..
  3. Başbakan'dan önemli açıklamalar
  4. Şoku yaşadı! Alman Büyükelçi geldiği..
  5. Dükkanda kilitli kalan kedi şehri..
  6. İşte yılın vahşi yaşam kareleri
  7. Mehmetçiklerin hamile eşlerine anlamlı..
  8. Modifiye araçlara yeni bir boyut..
  9. Mehmetçik Afrin'deki ilerleyişine..
  10. Atatürk Havalimanı'nda kaçak kürk..
  11. Suudi Arabistan'da 100 bin kadına yeni..
  12. Bugün de onlarca terörist cesedi..
  13. Ankara Valiliği uyardı: Birazdan..
  14. Netanyahu'dan flaş 'erken seçim'..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray..
  16. Hollanda'yı sarsan istifa! 'Putin'..
  17. Burseya Dağı patlayıcılardan..
  18. Ankara Barosu'nda çatlak! Başkan imza..
  19. Yapışık ikizler 7 saat süren..
  20. AK Parti'den flaş 'seçim' açıklaması!
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
"En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Rusya'dan küstah PYD açıklaması
Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
ABD'den 'Osmanlı Tokadı'na cevap!
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı