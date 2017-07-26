Çetin: Bu yıl 9 milyon Rus turist ağırlarız

ATSO RUSYA'DA TANITIM ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜ

Oda olarak turizmde Rus medya mensuplarının davet edilmesi gibi tanıtıma dönük çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Davut Çetin, Rusya’da fuarlara katıldıklarını, Rus odalarıyla çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Çetin, Rus halkının Türkiye’ye bu kadar hızlı dönmesinde PR çalışmalarının önemli rol oynadığına dikkati çekti.

(Yeni Şafak)