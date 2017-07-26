Çetin: Bu yıl 9 milyon Rus turist ağırlarız
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ekonomide geçen yıla göre hızlı bir toparlanma olduğunu belirterek, “Turizmde Rusya pazarı 2014’ü yakalamak üzere. Eğer böyle devam edersek 9 milyon turist rakamını aşacağız ancak mevcut fiyatlar nedeniyle turizm gelirinde büyük ihtimalle arzu ettiğimiz büyümeyi yakalayamayacağız” dedi.26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:53
ATSO RUSYA'DA TANITIM ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜ
Oda olarak turizmde Rus medya mensuplarının davet edilmesi gibi tanıtıma dönük çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Davut Çetin, Rusya’da fuarlara katıldıklarını, Rus odalarıyla çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Çetin, Rus halkının Türkiye’ye bu kadar hızlı dönmesinde PR çalışmalarının önemli rol oynadığına dikkati çekti.
(Yeni Şafak)