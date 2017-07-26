Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çetin: Bu yıl 9 milyon Rus turist ağırlarız

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ekonomide geçen yıla göre hızlı bir toparlanma olduğunu belirterek, “Turizmde Rusya pazarı 2014’ü yakalamak üzere. Eğer böyle devam edersek 9 milyon turist rakamını aşacağız ancak mevcut fiyatlar nedeniyle turizm gelirinde büyük ihtimalle arzu ettiğimiz büyümeyi yakalayamayacağız” dedi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:53
Çetin: Bu yıl 9 milyon Rus turist ağırlarız

ATSO RUSYA'DA TANITIM ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜ

Oda olarak turizmde Rus medya mensuplarının davet edilmesi gibi tanıtıma dönük çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Davut Çetin, Rusya’da fuarlara katıldıklarını, Rus odalarıyla çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Çetin, Rus halkının Türkiye’ye bu kadar hızlı dönmesinde PR çalışmalarının önemli rol oynadığına dikkati çekti.

 

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:53
  1. Türkiye
  2. Antalya
  3. Rusya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mogherini, 'Türkiye'ye karşı sert tavır alınsın' diyenleri şok etti!
    1. Mogherini, 'Türkiye'ye karşı sert..
    2. Akın İpek tonlarca altını kaçırmış!
    3. 'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    4. Dün TSK paylaştı, kısa süre sonra..
    5. TRT’yi himmetle haraca bağladılar! Tam..
    6. Suriye'de yeni bombardıman oldu! İlk..
    7. Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'dan..
    8. Amerika silahları bir DEAŞ’ta, bir..
    9. Bankamatik mimarının 350 bin liralık..
    10. ABD'de Cumhuriyetçilerin ilk sağlık..
    11. Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı..
    12. Dünya devlerinden 3. Havalimanı'na akın
    13. ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı
    14. Olay yerine gidenler gözlerine..
    15. Erdoğan ile bizzat görüştü… İşte..
    16. İstanbul Şişli’de istinat duvarı çöktü!
    17. Emenike'ye 3 dakika yetti
    18. Darbeci FETÖ'ye büyük operasyon!..
    19. Donald Trump'tan FED ve Yellen..
    20. Başbakan yardımcılarının görev..
    ABD'den S-400 şantajı!
    ABD'den S-400 şantajı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Orgeneral Abdullah Recep: Elimin tersiyle ittim!
    Orgeneral Abdullah Recep: Elimin tersiyle ittim!
    Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp
    Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp