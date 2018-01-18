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Çete lideri bakın nerede yakalandı

Ankara’da silahlı tehditle haraç topladığı iddia edilen ve hakkında arama kararı bulunan silahlı suç örgütü lideri İsmail A., Çankaya’da saklandığı rezidansta enselendi.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:07
Çete lideri bakın nerede yakalandı

Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çek-senet tahsilatı yapan, tehdit ile para toplayan silahlı suç örgütüyle ilgili yaptığı çalışmada 8 kişiyi gözaltına aldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan örgüt lideri olduğu iddia edilen İsmail A. ise belirlenen adreslerde bulunamadı. Organize Şube ekipleri, yaptıkları fiziki-teknik takipte İsmail A.'nın Çankaya ilçesinde lüks bir rezidansta kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonda İsmail A., gözaltına alındı.

ÜÇ TABANCAYLA YAKALANDI

Baskında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İsmail A., karşısında polisi görünce çok şaşırdı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen İsmail A.'nın, saklandığı rezidansta sık sık uyuşturucu partileri verdiği ileri sürüldü.

İsmail A'nın, kendisini çevresine "mafya" olarak tanıtarak ticari ilişkilerinden doğan borçlarını ödemediği, zarara uğrayan vatandaşların ise zanlının yanındaki silahlı kişilerden korktukları için şikayetçi olmadıkları belirlendi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:07
  1. Çankaya
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