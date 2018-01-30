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Cesur kız Tamimi İsrail'i fena korkutmuş! Yine uzattılar...

İşgalci İsrail mahkemesi, 16 yaşındaki Filistinli cesur kız Tamimi'nin gözaltı süresini yine uzattı.

30 Ocak 2018 Salı 22:29
Cesur kız Tamimi İsrail'i fena korkutmuş! Yine uzattılar...

İsrail mahkemesi, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye’de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi’nin gözaltı süresini yeniden uzattı.

Mahkeme tarafından Ahed Tamimi ve annesinin duruşma tarihi 6 Şubat olarak belirlendi. Ayrıca davayla ilgili suçlanan Ahed Tamimi’nin kuzeni Nour Tamimi 5 Ocak’ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Mahkeme Nour Tamimi’nin duruşmasının ise 12 Şubat’ta gerçekleşeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler(BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, İsrail makamlarının bu davadaki eylemlerini eleştirerek, Ahed Tamimi’nin de aralarında bulunduğu reşit olmayanların uzun süre gözaltında tutulması konusundaki endişelerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 22:29
  1. Ahed Tamimi
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  • osmanoğlu2023osmanoğlu20239 dk önce
    Böyle nadir mücevherlere neden sahip çıkamıyoruz? korkumuz yok aslında ! koruyup kollamamız boynumuzun borcudur sonradan ahvah kâr etmez...
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