Çeşmeliler sandığa koştu

Çeşme nüfusuna kayıtlı 31 bin 147 seçmen, 92 sandıkta oy kullanmak için sandık başına gitti. Yaşlı, engelli, hasta, bacağı kırık, çok küçük çocuklu demeden sandık başına giden Çeşmeliler, Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıyan tarihi oylamada tercihlerini belirlediler. Çeşme’deki referanduma katılım oranının yüzde doksanları bulması bekleniyor. Sandık başlarında görev yapan sandık görevlileri ve müşahitler de, oy kullanmaya gelen seçmenlere yardımcı olmak için birbirleri ile yarıştılar. Seçmen kağıdı olmayan seçmenlerin için her okulda bilgisayar kurularak, seçmenlere hangi sandıkta ve hangi sıra numarasıyla oy kullanabilecekleri konusunda yardım sağlandı.

Bacağı kırık kadın, sandalyeyle üst kata taşındı

Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen bacağı kırık bir kadın seçmen, oy kullanacağı sandığın okulun birinci katında olması nedeniyle sandalyeye oturtularak üst kata kadar taşındı. Engelli olduğunu daha önceden İlçe Seçim Kurulu’na bildiren seçmenler için de her okulun zemin katına sandık konuldu. Öte yandan bir aylık ikiz çocuklarını koydukları pusetlerle oy kullanmaya gelen bir çift de ilgi odağı oldu.