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Çeşmelerden akan çamurlu su köylüleri perişan etti

Bilecik’e 10 kilometre uzaklıktaki Gülümbe köyünde yaklaşık 10 günden beri çeşmelerden akan çamurlu su köylüleri perişan etti.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:41
Çeşmelerden akan çamurlu su köylüleri perişan etti

Günlerden beridir çeşmelerden çamurlu su akan köylüler, yetkililerden bu konuya bir an önce bir çare bulmalarını istedi. Köy Muhtarı Ali Osman Kaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde yaşanan yağan yağmur sonrası köyde sel meydana geldiğini söyleyerek, “Bu sel köyün ana deposunu da bastı. Nedeniyle depo içi çamurlu su dolu. En yakın zamanda depoyu temizleyeceğiz” dedi.

Öte yandan köyüler deponun 10 günden beri temizlenmemesi için muhtara tepki gösterdiler.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:41
  1. Bilecik
  2. Çeşme
  3. Osman Kaya
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