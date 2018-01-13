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Çeşme’de trafik kazası: 1 kişi öldü

Çeşme yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan Ali Yatağan isimli sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
Çeşme’de trafik kazası: 1 kişi öldü

İzmir’in Çeşme ilçesinde, eski İzmir-Çeşme yolunda seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Yatağan (50), 35 VKN 10 plakalı aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Dün akşam saatlerinde Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Ali Yatağan, olay yerine gelen 112 ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çeşme Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Urla Devlet Hastanesine sevk edilen Ali Yatağan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 11:10
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