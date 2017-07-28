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Çeşme’de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 kişi öldü

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanisan’a kaçmaya çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:20
Çeşme’de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 kişi öldü

Çeşme ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan yelkenli bir tekne saat 21.00 sıralarında Karaada kuzeyinde alabora oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, 4’ü çocuk toplamda 6 göçmenin cansız bedenine ulaştı.
5 kayıp olduğu değerlendiriliyor.

4’ü Irak, 3’ü Somali, 2’si Suriye uyruklu 9 kişide kurtarılarak Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca, 5 kişininde kayıp olabileceği, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Alınan bilgiye göre, Yunanistan’a kaçmaya çalışan göçmenleri taşıyan botta 17 kişinin üzerinde olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:20
  1. Suriye
  2. İzmir
  3. Çeşme
  4. Somali
  5. Yunanistan
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