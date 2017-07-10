Cesetlere işkence yapan o komutan yakalandı

Taliban mensuplarının cesetlerine kötü muamelede bulunan Afgan yerel polis komutanı Gül Habib Taliban tarafından yakalandı.



Gazni vilayetinin Mukur ilçesinde süren çatışmalarda bir süre önce yaşanan çatışmalarda iki Taliban mensubunu öldüren ve cestlerini 6 gün boyunca güneşte bekleten yerel polis komutanı Gül Habib, Taliban mensuplarınca tutuklandı.



Yerel kaynaklar Taliban'ın Gül Habib'i Kabil hükümeti kontrolündeki Mukur ilçesinin merkezindeki pazarda yakalayarak kendi kontrollerindeki bölgeye götürdüğünü ifade etti.



Taliban mensupları, yakaladıkları yerel polis komutanının fotoğrafını paylaştı:

ABD'nin 2001 yılındaki müdahalesinden bu yana savaşın devam ettiği ülkede Taliban günden güne etkisini artırıyor. Grup, Gazni vilayetinin güneyinde geniş bölgeleri kontrolünde bulunduruyor.

mepanews