Cesetler morga sığmadı ülkeden gelen ilk görüntüler…

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da toprak kayması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

"Enkaz altında büyük ihtimalle yüzlerce ceset var" açıklamasını yapan ülkenin başkan yardımcısı, Regent dağlarının eteklerinde yasa dışı yapılaşma sebebiyle ölü sayısının bir anda bu derece büyük olduğunu ifade etti.

Başkan Tardımcısı Victor Foh "Bu çok ciddi bir felaket. Kendimi korkunç hissediyorum. Şua anda insaları kurtarmak için bir kordior oluştrmaya çalışıyoruz" dedi.

Toprak kayması olduğu sırada hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmının uykuda olduğu belirtiliyor.

Cesetler o kadar fazlaydı ki hastane morguna sığmadı. Görgü tanıkları cesetlerin pirinç çuvallarıyla taşındığını anlatıyor.