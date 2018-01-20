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Cesedi sokakta donmuş halde bulundu

Konya'da ölüm nedeni bilinmeyen Ekrem Aydın'ın (32), cesedi donmuş halde bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:47
Cesedi sokakta donmuş halde bulundu

Olay, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Ekrem Aydın'ın öldüğünü tespit etti.

Ekipler, vücudunuda herhangi bir yaralanma ve darbe izi bulunmayan Aydın'ın cesedinin donmuş halde olduğunu belirledi. Ekrem Aydın'ın cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Aydın'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Kentte gece en düşük hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 11:47
  1. KOnya
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