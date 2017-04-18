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Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı babası çıktı

Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde ailesi tarafından kayıp olduğu bildirildikten sonra cesedi bulunan 40 yaşındaki Yıldıray Yıldız'ı, babası 60 yaşındaki H.Y.'nin öldürdüğü iddia edildi. Öldürülen gencin babası H.Y., annesi H.Y. ve arkadaşı S.E gözaltına alındı.

Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı babası çıktı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:51

Olay Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldıray Yıldız'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler geçen 2 Nisan'da Merzifon'un Yakacık Mahallesi'nde Yıldız'ın cesedine ulaştı. Tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yıldız ile ilgili soruşturma başlata ekipler, babası H.Y., annesi 58 yaşındaki H.Y. ve arkadaşları 55 yaşındaki S.E.'yi gözaltına aldı.

OĞLUM SÜREKLİ ANNESİNİ DÖVÜYORDU

Yapılan sorgulamada suçu itiraf eden baba H.Y., "Oğlum sürekli annesini dövüyordu. Uyuşturucu kullanıyordu. Bu nedenle tartıştık. Tartışmanın sonucunda da bu olay meydana geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.




 
EtiketlerKATİL ZANLISIAMASYACİNAYET
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:51
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