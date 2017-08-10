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Cesede aldırmayan tatilciler yüzmeye devam etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde dünden beri haber alınamayan genç denizde boğulmuş halde bulundu. Tatilcilerin cesedin yanı başında denize girmeye devam etmesi ise dikkat çekti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:19
Cesede aldırmayan tatilciler yüzmeye devam etti

Olay, saat 17.00 sıralarında Oba Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilden yaklaşık 100 metre açıkta su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz olduğu gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, vatandaşların da yardımıyla cesedi su sporları botuyla karaya çıkardı. Yapılan kontrollerde cesedin dünden beri haber alınamayan İlkay Oruç’a ait olduğu ortaya çıktı. Boğularak öldüğü ihtimali üzerinde durulan Oruç’un cesedi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu arada sahile gelerek deniz keyfi yapanların Oruç’un cesedinin yanı başında denize girmeye devam ettikleri gözlendi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:19
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Antalya
  3. Oba
  4. Tat
  5. Alanya
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