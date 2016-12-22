Cesaret gösterisinin bedelini hayatıyla ödedi! Fabio Ezequiel de Moraes isimli 35 yaşındaki adam bungee jumping yaparken yanlış hesaplamanın kurbanı oldu. Ağırlığı ve elastik halatın uzunluğu yanlış hesaplanınca macera sever adam yere çarparak can verdi. Karısı ve çocuğunun yanında atlayış can veren adamın eşi ve çocuğu büyük şok yaşadı.