Cesare Prandelli, görevinden ayrıldı!

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Cesare Prandelli, İspanya Birinci Futbol Ligi (La liga) takımlarından biri olan Valencia'daki görevinden istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ekim ayında Pako Ayestaran'ın yerine göreve getirilen 59 yaşındaki İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.

Prandelli yönetiminde La Liga'da çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet alırken, 3 beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı. Kariyeri boyunca Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapan 59 yaşındaki teknik direktör, 2010 yılında İtalya Milli Takımı'nın başına geçti.

İtalya'yı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale taşıyan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, sergilenen kötü performans üzerine 5 aylık çalışma döneminin ardından teknik direktörün görevine son vermişti.