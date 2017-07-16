Çerkezköy’de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı

Düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Öğe, MHP İl Başkanı Koray Önsel, MHP İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, Çerkezköy Ülkü Ocakları Başkanı Tuncay Aktuğ, Eğitim Bir-Sen Çerkezköy Şube Başkanı Ahmet Üzgün, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Çerkezköy Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muzaffer Yaztepe, Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, Kamu Kurum Müdürleri, Siyasi Partilerin Kadın ve Gençlik Kolları Temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan protokol mensupları ile binlerce vatandaş dev Türk bayrağı ile İstasyon Mezarlığındaki şehitliğe doğru yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen binlerce vatandaş ve protokol mensupları İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı’nın yaptığı duaya hep birlikte amin dediler. Burada yapılan şehitlik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanında buluşan vatandaşlar sabah namazına kadar demokrasi nöbeti bekledi.

Öte yandan programda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı ilk anki gibi, ilk anki heyecanla tam 1 sene önce aynı bu meydanlarda beraberdik, bugün yine aynı heyecanla buradayız. Milli iradesine sahip çıkan vatan ve bayrak sevdalısı değerli Çerkezköylüler, hepinizi bu dik duruşunuzdan, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktığınızdan dolayı en içten dileklerimle kutluyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

FETÖ’nün hain darbe teşebbüsüyle Türkiye’yi savunmasız bırakarak terör örgütlerinin ve dış güçlerin eline teslim etmeyi amaçladığını ifade eden Vali Ceylan, “Bu amaçla aziz milletimizin üzerine kurşun yağdıran bu hain örgüt mensubu hain çeteciler devlet kurumları üzerine bomba yağdırdı. Her gün üzerinden geçtiğimiz yolları köprüleri haramiler gibi kapattı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlanarak milletimizi milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara çağırdı. Cumhur ile başkanı birleşerek o hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini haykırmış oldu. Halkımız cumhurbaşkanını yalnız bırakmadı, günlerce meydanlarda nöbetlerini tuttu ve milli iradeye sahip çıkmasını bildi” dedi.

15 Temmuz’da kendi halkına silah sıkanların 102 yıl önce Çanakkale kıyılarına gelen karanlık eller olduğunu belirten Ceylan, “O karanlık ellere ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin ile Ömer Halisdemir ise aynı davanın farklı zamanlarda yaşayan farklı neferleriydi. İstanbul’un fethinde Ulubatlı Hasan’ı, Kurtuluş Savaşında Nene Hatunu çıkaran o yüksek karakterli ruh 15 Temmuz gecesi köprü üzerinde şehit düşen hemşerimiz Münür Alkan’ı, Ankara’ da şehit düşen Mehmet Şengül’ü bu milletin bağrından nice kahramanlar gibi çıkardı” ifadelerini kulandı.

Hainlerin aziz Türk milletine yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını vurgulayan Vali Ceylan, devletin hainlerin en ağır cezaları çekmeleri için gerekli çalışmaları yaptığını ve yapacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen spor etkinlikleri kapsamında dereceye giren sporcular sahneye davet edilerek madalyaları takdim edildi. Masa tenisinde yıldız kızlar kategorisinde Mevlana Ortaokulundan Sıla Günteki, yıldız erkekler kategorisinde Mevlana Ortaokulundan Mehmet Danyel Günteki birinci oldu. Küçük erkeklerde Mevlana Ortaokulundan Arda Gözlet, küçük kızlarda İmam Hatip Ortaokulundan Fatma Akçay 1. oldu. Tekvando yarışmalarında ise 53 kiloda Raif Dinçkök Ortaokulundan Emrullah Kaya, 57 kiloda Raif Dinçkök Ortaokulundan Tamer Durak, 50 kilo bayan kategorisinde Raif Dinçkök Ortaokulundan İlayda Kılıçdoğan birinci oldu. 27 kiloda Şehit Dinçer Ersoy İlkokulundan Merve Unut, 45 kiloda Nurullah Narin Ortaokulundan Tülin Avcı, 40 kiloda ise Raif Dinçkök Ortaokulundan Arda Çeliktepe birinci olarak madalyalarını aldılar. Basketbol turnuvasında ise birinci olan Rumeli Tulumba takımı adına takım kaptanı kürsüye geldi. Başarılı sporculara madalyalarını Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban takdim etti.