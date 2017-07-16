Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çerkezköy’de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Çerkezköy’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı. Yapılan etkinliklerde protokol mensupları ile binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanından şehitliğe kadar yürüdü. Burada şehitlerimize dualar edildikten sonra ilçe merkezinde STK’lar ve siyasiler konuşma yaptı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:14
Çerkezköy’de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı

Düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Öğe, MHP İl Başkanı Koray Önsel, MHP İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, Çerkezköy Ülkü Ocakları Başkanı Tuncay Aktuğ, Eğitim Bir-Sen Çerkezköy Şube Başkanı Ahmet Üzgün, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Çerkezköy Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muzaffer Yaztepe, Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Bozdağ, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, Kamu Kurum Müdürleri, Siyasi Partilerin Kadın ve Gençlik Kolları Temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan protokol mensupları ile binlerce vatandaş dev Türk bayrağı ile İstasyon Mezarlığındaki şehitliğe doğru yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen binlerce vatandaş ve protokol mensupları İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı’nın yaptığı duaya hep birlikte amin dediler. Burada yapılan şehitlik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanında buluşan vatandaşlar sabah namazına kadar demokrasi nöbeti bekledi.

Öte yandan programda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı ilk anki gibi, ilk anki heyecanla tam 1 sene önce aynı bu meydanlarda beraberdik, bugün yine aynı heyecanla buradayız. Milli iradesine sahip çıkan vatan ve bayrak sevdalısı değerli Çerkezköylüler, hepinizi bu dik duruşunuzdan, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktığınızdan dolayı en içten dileklerimle kutluyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

FETÖ’nün hain darbe teşebbüsüyle Türkiye’yi savunmasız bırakarak terör örgütlerinin ve dış güçlerin eline teslim etmeyi amaçladığını ifade eden Vali Ceylan, “Bu amaçla aziz milletimizin üzerine kurşun yağdıran bu hain örgüt mensubu hain çeteciler devlet kurumları üzerine bomba yağdırdı. Her gün üzerinden geçtiğimiz yolları köprüleri haramiler gibi kapattı. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlanarak milletimizi milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara çağırdı. Cumhur ile başkanı birleşerek o hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini haykırmış oldu. Halkımız cumhurbaşkanını yalnız bırakmadı, günlerce meydanlarda nöbetlerini tuttu ve milli iradeye sahip çıkmasını bildi” dedi.

15 Temmuz’da kendi halkına silah sıkanların 102 yıl önce Çanakkale kıyılarına gelen karanlık eller olduğunu belirten Ceylan, “O karanlık ellere ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin ile Ömer Halisdemir ise aynı davanın farklı zamanlarda yaşayan farklı neferleriydi. İstanbul’un fethinde Ulubatlı Hasan’ı, Kurtuluş Savaşında Nene Hatunu çıkaran o yüksek karakterli ruh 15 Temmuz gecesi köprü üzerinde şehit düşen hemşerimiz Münür Alkan’ı, Ankara’ da şehit düşen Mehmet Şengül’ü bu milletin bağrından nice kahramanlar gibi çıkardı” ifadelerini kulandı.

Hainlerin aziz Türk milletine yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını vurgulayan Vali Ceylan, devletin hainlerin en ağır cezaları çekmeleri için gerekli çalışmaları yaptığını ve yapacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen spor etkinlikleri kapsamında dereceye giren sporcular sahneye davet edilerek madalyaları takdim edildi. Masa tenisinde yıldız kızlar kategorisinde Mevlana Ortaokulundan Sıla Günteki, yıldız erkekler kategorisinde Mevlana Ortaokulundan Mehmet Danyel Günteki birinci oldu. Küçük erkeklerde Mevlana Ortaokulundan Arda Gözlet, küçük kızlarda İmam Hatip Ortaokulundan Fatma Akçay 1. oldu. Tekvando yarışmalarında ise 53 kiloda Raif Dinçkök Ortaokulundan Emrullah Kaya, 57 kiloda Raif Dinçkök Ortaokulundan Tamer Durak, 50 kilo bayan kategorisinde Raif Dinçkök Ortaokulundan İlayda Kılıçdoğan birinci oldu. 27 kiloda Şehit Dinçer Ersoy İlkokulundan Merve Unut, 45 kiloda Nurullah Narin Ortaokulundan Tülin Avcı, 40 kiloda ise Raif Dinçkök Ortaokulundan Arda Çeliktepe birinci olarak madalyalarını aldılar. Basketbol turnuvasında ise birinci olan Rumeli Tulumba takımı adına takım kaptanı kürsüye geldi. Başarılı sporculara madalyalarını Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban takdim etti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:14
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. AK Parti
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı
  6. Gümüş
  7. Tayyip Erdoğan
  8. Tekirdağ
  9. Ankara
  10. MHP
  11. Tunca
  12. Aydın
  13. Çanakkale
  14. Çan
  15. Çerkezköy
  16. Mustafa Aydın
  17. Mevlana
  18. Ab
  19. Akça
  20. Recep Tayyip
  21. Akçay
  22. Ceylan
  23. Mehmet Öz
  24. Sıla
  25. Rumeli
  26. Cüneyt Yüksel
  27. Abba
  28. Dany
  29. Hasan Tahsin
  30. Raif Dinçkök
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar
    1. Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton..
    2. Şehitlerimize Kur'an okunmasını..
    3. 15 Temmuz şehitleri Kolombiya ve..
    4. Belediye başkanı şehit kardeşinin..
    5. Kırkpınar Güreşleri Ağalık İhalesi'nde..
    6. Anadolu Otoyolu'ndaki bakım..
    7. Bitlis’te ‘Demokrasi’ nöbeti
    8. Yasemin Can 5 binde de zirveyi bırakmadı
    9. Manisa’da mehter eşliğinde demokrasi..
    10. Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık..
    11. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1..
    12. Galatasaray, Östersunds FK maçı..
    13. Çerkezköy’de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı
    14. TEM Otoyolu trafiğe kapandı
    15. Tekirdağ’da feci ölüm
    16. Kuyuya düşen işçi ağır yaralandı
    17. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı : 7..
    18. Batı Karadeniz’de dev dalgalar..
    19. Almanya’da 15 Temmuz anısına futbol..
    20. Ümraniye’de yapı market malzemeleri..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!
    Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!