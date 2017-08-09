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Ceritoğlu, aromatik tıbbi bitkiler için Fransa’ya gitti

AK Parti Çorum Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Parlementolararası Birlik Türk Grubu Üyesi Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, çeşitli araştırmalar yapmak üzere Fransa’ya gitti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:44
Ceritoğlu, aromatik tıbbi bitkiler için Fransa’ya gitti

Milletvekili Ceritoğlu’nun Fransa ziyaretine, Orman ve Su İşleri Bakan Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftci,Titck Kozmetik Dairesi Başkanı Evren Algan, Tarım Bakliyat Şube Müd Mehmet Hasdemir, İstanbul Milletvekili Av. Serap Yaşar, Afyon Milletvekili Hatice Özkal ve İş adamları da katıldı.

Heyet olarak, dünya lavanta sanayisinin merkezi olan Fransa’nın Frovence bölgesinde bulunan Lavanta bahçelerinde ve işleme tesislerinde incelemelerde bulunduklarını belirten Ceritoğlu, " Burada yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda edindiğimiz bilgileri Çorum çiftçisi ile paylaşarak aromatik tıbbi bitki yetiştiriciliğinin kentimizdegeliştirilmesine katkı sağlayacağız" dedi.

Çorum’un coğrafi özellikleri ve iklimi yönünden aromatik tıbbi bitkilerin yetiştirilmesine uygun olduğunu kaydeden Ceritoğlu, Çorum’da aromatik tıbbi bitkilerinin üretiminin artırılması sağlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Lavanta gibi aromatik tıbbi bitkilerin yetiştirilmesinin kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Ceritoğlu, "Çorum’da başlattığımız aromatik bitki yetiştirme projemiz kapsamın da sözleşmeli tarım yöntemiyle Uğurludağ ilçemizde 5 çiftçimiz Lavanta bitkisi çeşidini (Lavandula intermedia) ekerek, başarılı bir şekilde hasadını yaptılar. Çiftçilerimiz hasadını gerçekleştirdikleri lavantaları Sungurlu’da bulunan Nuturoil firması ile 5 yıllık anlaşma yaparak ürünlerini teslim etmişler ve böylelikle çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını almaya başlamışlardır” diye konuştu.

Lavanta tarlalarının görsel güzellikleriyle de hasat dönemlerinde yerli ve yabancı binlerce turisti Çorum’a çekeceğine inandığını söyleyen Ceritoğlu, ziyaretleri sırasında katıldıkları Digne les bains 71. Lavanta Festivalinde heyetlerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Belediye Başkanı Patricia Granet’e teşekkür etti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:44
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Fransa
  4. Afyon
  5. Uğurlu
  6. Çal
  7. Çorum
  8. Sungurlu
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