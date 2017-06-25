Cerablus'ta terörsüz bayram

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Cerablus'ta yaşayan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı yıllar sonra coşku içinde kutluyor.

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ÖSO tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen kentte, halk sabah namazını eda ettikten sonra ilçenin güneyinde bulunan mezarlıklara akın etti.

DEAŞ'lı teröristlerce tahrip edilen yakınlarının kabirlerinde gözyaşı döküp Kur'an-ı Kerim okuyan Suriyeliler, dua etti. Mezarlıklara gelen çok sayıda çocuk ise büyüklerin dağıttığı bayramın simgesi şekerleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Cerabluslu Ahmet Malik, yaptığı açıklamada, DEAŞ döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve mezarlıkları ziyaret etmelerine bile müsaade edilmediğini belirtti.

Mezarların teröristlerce tahrip edildiğini ve taşlarının parçalandığını anlatan Malik, "Uzun süre sonra insanlar bu şekilde yakınlarını ziyaret edebildi. O yüzden çoğu kişi gözyaşı döküyor. Biz bugünlerin özlemiyle yaşıyorduk. Allah'a şükür Fırat Kalkanı'yla kentimiz normale döndü, bugün de bayramı özgürce kutluyoruz, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Mezarlıklar tahrip edildi

Muaz el-Selim de yaklaşık 4 yıl önce savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını ve kısa bir süre önce memleketine döndüğünü ifade ederek, mezarlıkların tahrip edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tekbir seslerinin yükseldiği Cerablus'ta, mezarlık ziyaretlerinin ardından halk camilere akın etti. Bayram namazını burada kılan çok sayıda Suriyeli, daha sonra ülkelerindeki savaşın bitmesi için dua etti.

Cami çıkışında ikram edilen şekerleri alan halk burada birbirlerine sarılarak bayramlaştı.