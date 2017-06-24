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Cerablus'ta Ramazan Bayramı yıllar sonra huzurlu kutlanacak

TSK'nın desteğiyle ÖSO tarafında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'taki Suriyeliler, uzun süre sonra Ramazan Bayramı'nı huzurlu geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

24 Haziran 2017 Cumartesi 19:13
Cerablus'ta Ramazan Bayramı yıllar sonra huzurlu kutlanacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'e bağlı Cerablus'ta yaşayan Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı yıllar sonra huzurlu kutlayacak.

TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ÖSO tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlendikten sonra nüfusu her geçen gün artan Cerablus hızla gelişiyor.

Terör örgütünün kontrolündeyken nüfusu 3 bine kadar düşen Cerablus, harekat sayesinde kısa sürede yeni çehreye bürünerek, yaklaşık 45 bin savaş mağduruna ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkiye'nin yardımları sayesinde kısa sürede birçok imkana kavuşan kent, Suriye'de zor durumda yaşayanların da sığındığı liman haline geldi.

Suriye'de iç savaş nedeniyle büyük acılara tanıklık eden halk, yıllar sonra ramazan ayında huzur içinde oruç tutup, bayram hazırlıkları yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çarşı ve pazarlarda yoğunluğun oluştuğu Cerablus'ta aileler, Ramazan Bayramı alışverişlerini yapıyor. Çevre köylerden de buraya gelen çok sayıda Suriyeli, gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Esnaf Abdullatif Ugut, "Allah'a şükür, kentimiz huzura kavuştu. Nüfusu daha öncekinden çok fazla oldu. Uzun süre sonra huzurlu bir ramazan geçirme fırsatı bulduk. Şimdi de bayram için hazırlıklar yapıyoruz. Yaklaşık 1 haftadır çarşıda büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu yoğunluk esnafı da mutlu ediyor. Bu huzurun ve yoğunluğun devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Köyden alışverişe gelen Ahmet El Fehed ise Ramazan Bayramı öncesi Suriye'nin tamamen özgürleşmesi için dua ettiklerini belirtti.

Fehed, "Allah'a şükürler olsun, çok uzun bir süre sonra bayramı bayram gibi kutlayacağız. Çarşıya alışveriş için geldik, burada ne ararsan var. Hem kendim hem çocuklarım ve hem de evin ihtiyaçlarını karşılayacağım." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:13
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Özgür Suriye Ordusu
  3. Ramazan Bayramı
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