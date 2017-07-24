Petrol çalışmaları sonuç verdi! TSK zırhlıları yakıt almaya başladı

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab'ı teröristlerden temizledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin yapamadığı terör temizliğini kısa süre içerisinde yapan Mehmetçik, bölgede güvenliği elden bırakmıyor.



3 FARKLI PETROL RAFİNERİSİ

TSK'nın güvenliğin sağlanması için ÖSO birliklerine destek olduğu bölgelerde, petrolçalışmaları da hız kazandı.

Son aylarda hızlanan çalışmalar sonucu 3 petrol rafinerisi açıldı.

TSK ZIRHLILARINA YAKIT İKMALİ

ÖSO birliklerine destek amacıyla bölgede konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlılar, yakıt ihmallerini de bu noktalardan sağlamaya başladı.

