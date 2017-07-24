Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cerablus'ta petrol bulundu! TSK'ya yakıt ikmali sağlanıyor

Türkiye destekli ÖSO birlikleri, Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan TSK zırhlılarına yakıt sağlanıyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:10
Cerablus'ta petrol bulundu! TSK'ya yakıt ikmali sağlanıyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab'ı teröristlerden temizledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin yapamadığı terör temizliğini kısa süre içerisinde yapan Mehmetçik, bölgede güvenliği elden bırakmıyor.

3 FARKLI PETROL RAFİNERİSİ

TSK'nın güvenliğin sağlanması için ÖSO birliklerine destek olduğu bölgelerde, petrol çalışmaları da hız kazandı.

Son aylarda hızlanan çalışmalar sonucu, ham petrolün damıtılıp arıtılarak petrol ürünleri elde edilen 3 petrol rafinerisi açıldı.

TSK ZIRHLILARINA YAKIT İKMALİ

ÖSO birliklerine destek amacıyla bölgede konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlılar, yakıt ikmallerini de bu noktalardan sağlamaya başladı.

 

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:10
  1. Fırat Kalkanı Harekatı
  2. Cerablus
  3. El Bab
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Köpek balığıyla yarış
    1. Köpek balığıyla yarış
    2. 'Cumhurbaşkanlığına aday göstermenin..
    3. 15 Temmuz'da saldıracaklardı,..
    4. PKK Afrin'de gençleri zorla..
    5. Flaş açıklama! Müslümanlarla savaşın..
    6. Erdoğan Katar'dan ayrıldı
    7. İstanbul'da otomobil denize düştü
    8. Adıyaman'da arabaya yılan girdi
    9. TRT'den ihraç edilenlere FETÖ'den dava
    10. Rusya ilk kez tanıttı!.. Bakın nerede..
    11. Yeni Delhi’de büyük yangın!
    12. İspanya'da bu vahşet için karar verildi
    13. TBMM'de İçtüzük değişiyor!
    14. Cerablus'ta petrol bulundu! TSK'ya..
    15. Parlamento'nun kapısına kilit vurdular!
    16. Almanya: Listeyi Türkiye'ye..
    17. Çin jetleri ABD savaş uçağını durdurdu
    18. Fransa yeni Cumhurbaşkanına şok!
    19. Hükümetten flaş 'Adil Öksüz' açıklaması
    20. Halisdemir'in habercisi 15 Temmuz..
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi
    Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...