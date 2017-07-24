Cerablus'ta petrol bulundu! TSK'ya yakıt ikmali sağlanıyor

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab'ı teröristlerden temizledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin yapamadığı terör temizliğini kısa süre içerisinde yapan Mehmetçik, bölgede güvenliği elden bırakmıyor.

3 FARKLI PETROL RAFİNERİSİ



TSK'nın güvenliğin sağlanması için ÖSO birliklerine destek olduğu bölgelerde, petrol çalışmaları da hız kazandı.

Son aylarda hızlanan çalışmalar sonucu, ham petrolün damıtılıp arıtılarak petrol ürünleri elde edilen 3 petrol rafinerisi açıldı.

TSK ZIRHLILARINA YAKIT İKMALİ

ÖSO birliklerine destek amacıyla bölgede konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlılar, yakıt ikmallerini de bu noktalardan sağlamaya başladı.