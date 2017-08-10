Cerablus'ta hummalı çalışma başladı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin özgürleştirdiği Suriye'nin Cerablus kentinde yol yapımı çalışmaları başladı.10 Ağustos 2017 Perşembe 16:16
YENİAKİT.COM.TR - Ağustos 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin özgürleştirdiği Suriye'nin Cerablus kentinde hayat tamamen normal haline geldi.
Bölgede yerel asayiş ile güvenliği sağlayan Türkiye, yeni yollar için çalışmalara başladı.
İş makineleri bugün Cerablus'a girerek, kentin yeni yol yapım çalışmalarına başladı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr