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Cep’ten çek TV’den seyret

Turkcell’in bireysel bulut servisi lifebox, Apple TV ile buluştu.  Lifebox ile artık en güzel anılar, fotoğraf ve videolar televizyon ekranından izlenebilecek. Apple TV’den Lifebox uygulamasını indirenler ayrıca  albümlerine büyük ekran keyfinde erişebilme, lifebox’taki müziklerini dinleme ve gelişmiş arama deneyimi sayesinde tarih ve lokasyona göre istedikleri anılarına kolayca ulaşma imkanına kavuşuyor.

18 Temmuz 2017 Salı 22:07
Cep’ten çek TV’den seyret

Turkcell’in depolama servisi lifebox, Türkiye’nin en yaygın bulut çözümünü Apple TV kullanıcılarının hizmetine sunuyor. 3 milyondan fazla kullanıcıya ait fotoğraf, video ve görsellerin 5Gb’e ulaşan ücretsiz saklama alanıyla güvenle saklanmasını sağlayan ve bünyesinde toplam 1.1 trilyon dosya bulunan lifebox uygulamasına artık Apple TV üzerinden de ulaşılabiliyor. Cep telefonuyla çekilen, izlenmeye doyulamayan anlar, evlerde büyük televizyon ekranından görüntülenme ayrıcalığına kavuşuyor.

Anılar büyük ekranda canlanıyor

Lifebox uygulamasını App Store’den indiren ve lifebox’ta bir hesabı olan herkes, tüm fotoğraf ve videolarına daha büyük ekranda yepyeni bir deneyimle ulaşabilecek. Lifebox’ın mobil uygulamalarından veya web sitesinden (www.mylifebox.com) lifebox’a kayıt olan herkes Apple TV’lerine lifebox’ı indirerek kullanmaya başlayabilecekler. Uygulama için ayrıca kayıt olma seçeneği bulunmuyor. Lifebox uygulamasıyla kullanıcılar fotoğraf video ve albümlerini görüntüleyebilir ve müziklerini doyasıya dinleyebilir. Lifebox ayrıca gelişmiş arama deneyimi ile tarihe ve lokasyona göre arama yaparak istenilen anıya kolayca ulaşabilme imkanı sunuyor.

Yeni özelliklerle daha da zenginleşiyor

Her geçen gün yeni özellikleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran lifebox uygulaması, önümüzdeki günlerde daha da zenginleşecek. Şu anda mobil ve web versiyonlarında bulunan ve oldukça ilgi gören hikayeleştirme özelliği, çok yakında Apple TV kullanıcılarının da hizmetine sunulacak. Lifebox hikaye modu ile seçtiğiniz resimlere müzik ekleyip klip oluşturmak ve sevdiklerinizle paylaşmak mümkün olacak.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:07
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