Cepheden ilan etti! Meydan okudu, tarih verdi…

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Irak'ı kritik bir ziyaret yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başkent Bağdat'taki temaslarından sonra Musul çevresindeki cepheye gitti.

Koalisyonun hava saldırılarının başlamasından bu yana Irak'a gelen en üst düzey isim olan Hollande, başkentte yaptığı açıklamada Musul'un DAEŞ'den baharda geri alınacağını söyledi.

Ülkenin en büyük ikinci kentinin kurtarılmasının kısa süreceğinin altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, Irak'ın güvenliğini sağlamanın Avrupa'nın güvenliğini sağlamak anlamına geldiğini vurguladı: "Burada, Irak'ta teröre karşı önlem almak kendi topraklarımızdaki terör saldırılarını engelliyor."

Hollande'ın Bağdat ziyareti sırasında DAEŞ bombalı saldırılar düzenledi. En az 60 kişinin öldüğü farklı saldırıları terör örgütü üstlendi.

Irak'taki Kürt yönetimini de ziyaret eden Hollande, Erbil'deki temaslarından sonra Musul çevresine geçti. Zertik Dağı'ndaki cephede dürbünle DAEŞ mevzilerine bakan Fransa Cumhurbaşkanı, yaşadığı deneyimi ilginç bulduğunu söyledi. Hollande'a cephe ziyaretinde Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani de eşlik etti.

ABD'DEN SONRA İKİNCİ ÜLKE

DAEŞ'e karşı koalisyonun ABD'den sonra en büyük üyesi olan Fransa'nın, halihazırda Irak ve Suriye'de 500 kadar askeri bulunuyor.

Fransa, geçen iki yıl içinde terör örgütü DAEŞ'in birçok saldırısına hedef oldu ve onlarca vatandaşını teröre kurban verdi.

17 Ekim'de başlayan Musul operasyonuna, Irak Ordu birlikleri, Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin içinde olduğu 100 bini aşkın silahlı unsur katılıyor. ABD, Aralık ayı sonunda bölgedeki askeri varlığını 5 bin 500'e çıkardığını duyurmuştu.

Operasyonun ikinci aşaması geçen hafta başladı. Şimdiye kadar Musul kent merkezinin dörtte biri DAEŞ'den alınabildi, Aralık ayı başından bu yana da kent tamamen kuşatılmış durumda.