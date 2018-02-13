Cep telefonuyla oyun oynayanlara Asus'tan müjde

Yakın dönemde olan WMC etkinliğinde şirket, bu konuyla ilgili açıklama yapabilir. İddialara göre, Snapdragon 845 yonga seti ile gelmesi planlanan model, 6GB ya da daha fazla RAM’e sahip olması planlanıyor.

Asus'un ilk oyun odaklı akıllı telefonunun Republic of Gamers ismi altında, ROG Phone olarak tanıtılması planlanıyor. Oyun telefonu olması nedeniyle, yazılım ve donanım açısından üst seviye bir telefon olması hedefleniyor. Yine oyun odaklı olması nedeniyle, batarya kısmında önemli güncellemeler bekleniyor. (shiftdelete)