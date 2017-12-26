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Cep telefonunuzu taşırken bunlara dikkat

Uzmanlar, cep telefonlarını taşırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, cep telefonumuzu nerelerde tutmanın sakıncalı olabileceğini belirtiyor.

26 Aralık 2017 Salı 19:12
Cep telefonunuzu taşırken bunlara dikkat

Günümüzde artık cep telefonu olmayan birini bulmak zor. Dünya genelinde her geçen gün akıllı telefon kullanıcı sayısı artıyor. Cep telefonları artık hayatımızın neredeyse vazgeçilmez bir parçası. Her nereye gidiyorsak, yatakta ve duşta bile cep telefonlarımızı yanımızdan ayırmıyoruz. Ancak, bu teknolojik cihazları bazı yerlerde ve durumlarda yanımızda tutmanın sağlımız için tehlikeleri mevcut. Gelin bu tehlikeler neler, cep telefonlarımızı nerelerde, hangi koşullarda taşımamalıyız bir bakalım.

Arka cep

Cep telefonunuzu pantolonunuzun arka cebinde taşımak şüphesiz çok rahat; fakat bu durumda bazı sorunlarla karşı karşıya kalırız:

- Dokunmatik ekran telefonlar bazen kazara parmaklarımız olmadan da etkileşime geçerek istemediğimiz aramalar gerçekleştirebilir.

- Ayaklarınızda ve karnınızda sıklıkla bir ağrı hissediyor musunuz? Bunun sebebi telefonunuzu arka cebinize koyma alışkanlığınız olabilir.

- Arka cebe koyulan telefonlar kolaylıkla düşüp kırılabilirler.

Ön cep

Çanta taşımadığımız zamanlarda cep telefonumuzu ön cebimize koymak pratiktir. Ancak bu durumun sakıncaları söz konusu, özellikle de erkekler için. Yapılan çalışmalarda, cep telefonlarının elektromanyetik radyasyonunun spermlerin kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ortaya çıktı. Bu nedenle, cep telefonlarını ön ceplerinde taşıyan erkeklerde bu risk daha fazla.

Cildinize yakın 

Bir diğer tehlikeli durumsa ,cep telefonunu cilde yakın tutmak! Telefondan gelen sesi duymak için telefonu yüzümüze kaldırdığımızda, telefon ekranındaki bakteriler yüz derisine aktarılır. Ayrıca elektromanyetik radyasyonlar yüzümüze gittikçe yakınlaşmış olur. Mümkün olduğunca telefonla konuşurken kulaklık tercih edin; eğer kulaklığınız yanınızda değilse de, telefon ile yüzünüz arasında en az bir buçuk santim bırakmaya dikkat edin.

Şarjdayken

Telefonunuzu şarj ederken oluşan bir zarar yoktur ( telefonların her daim etrafına yaydıkları elektromanyetik radyasyonlar hariç). Ancak cep telefonunuzu şarj etmek için geceden şarja takıp sabah fişten çıkarırsanız; çok uzun süre şarj olduktan sonra fişte kaldığı için telefonunuzun pil ömrü ve verimliliği kısalabilir.

Soğuk yerler

Eğer dışarısı soğuk olup sıcaklık sıfıra kadar düşerse, telefonunuza özen göstermelisiniz. Örneğin, uzunca bir süre sokaktayken onu yanınızda taşımayın. Sıcaklık farkı cihazlar için oldukça zararlıdır. Cihazınızı sıcak bir yere geri getirdiğinizde yoğuşma oluşarak telefonunuzun içerisindeki parçalarda sorunlar oluşabilir. Soğuk sezonda sıklıkla dışarıya çıkarsanız da, telefonunuzu sıcak tutacak bir kılıf alabilirsiniz.

Sıcak yerler

Yüksek sıcaklık da elektronik cihazlar için tehlikelidir. Sıcak havalarda, telefonunuzu arabada veya sahilde güneşte bırakmamalısınız.

Bebek arabası

Ebeveynler bazen aceleyle telefonlarını bebek arabasına koyabilirler. Bazı araştırmacılar, bunun çocuklar için zararlı olabileceğini savunuyor. Cep telefonları, çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi davranışsal sorunlara neden olabilir.

Yastığınızın altında

Telefonunuzu yastığınızın altında saklamanız çeşitli sorunlara yol açabilir. Örneğin:

- Geceleri, uyarıların sık sık gelmesiyle ekran parlaklaşır. Yanan ışık melatonin üretimini etkiler. Melatonin karanlıkta salgılanan uyku için önemli bir hormondur, hücre yenileyici ve bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri vardır. Yeteri kadar salgılanamaması durumunda uyku problemleriyle beraber çeşitli rahatsızlıklara yol açar.

-Uzun süre elektromanyetik radyasyona maruz kalmak, baş ağrılarına ve baş dönmesine neden olur.

-Telefonunuzu şarja takılı bir şekilde yastığınızın altında tutuyorsanız, yanma ve patlama gibi tehlikeler mevcut. Şarj olurken ısınan telefonunuz, yastığın kumaşından nefes alamayarak daha çok ısınabilir. Bu durumda en iyisi, sağlığınızı şansa bırakmayıp telefonunuzu uyurken yakınlarınızda bulundurmamanız.

Kaynak: PembeNar

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 19:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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