Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cep telefonunu gitar amfisine dönüştüren uygulama “Deplike” Arıkovanı’nda

Elektrogitar çalanların amfi ihtiyacına pratik şekilde yanıt veren yeni bir uygulama Arıkovanı’nda fonlamaya açıldı. Girişimci genç bir ekip tarafından geliştirilen “Deplike” uygulamasıyla elektrogitarı cep telefonuna bağlayıp hemen çalmaya başlamak mümkün. Büyük ve ağır amfileri taşıma derdinden kurtaran ve elektrogitarları mekandan bağımsızlaştıran uygulama Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda destek toplamaya devam ediyor.

16 Temmuz 2017 Pazar 11:49
Cep telefonunu gitar amfisine dönüştüren uygulama “Deplike” Arıkovanı’nda

Şimdiye dek birbirinden çok farklı projenin 2 milyon TL’den fazla destek topladığı, Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda yeni bir uygulama fonlamaya açıldı. Amatör ve profesyonel müzisyenlerin ilgisini çekecek “Deplike” uygulaması, cep telefonlarını elektrogitar amfisine dönüştürüyor. 

Elektrogitarı cep telefonuna bağlayıp hemen çalma imkanı sunan ve tek tuşla profesyonel tonlar elde edilen mobil gitar amfisi “Deplike”yi ister parkta ister konserde kullanmak mümkün. Onlarca amfi ve pedalın gerçekçi modellemeleri ve detaylı düzenleme olanakları sayesinde elektrogitar çalan birinin ihtiyacı olabilecek tüm tarzlarda tonların eklendiği uygulamayla caz klasiklerinden heavy metale kadar geniş bir yelpazede müzik yapılabiliyor.

Geleneksel pedallar ve amfilerin belli kapasitede olmasından yola çıkılarak tasarlanan bir mobil yazılım olan ürüne, düzenli olarak güncellemelerle yeni yetenekler yüklenebiliyor. Farklı sound’lar elde etmeye imkan veren Deplike ile gitaristler kendi tonlarını buluta gönderebiliyor ve buluttan ton indirebiliyorlar. Ayrıca diğer gitaristlerin oluşturdukları tonlarda gezinip kendi tonlarını da paylaşabiliyorlar.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 11:49
  1. Turkcell
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitler Anıtı'na vatandaşlardan yoğun ilgi
    1. Şehitler Anıtı'na vatandaşlardan yoğun..
    2. Başkan Çelik: Halkımız Ay yıldızlı..
    3. Okula giren hırsızlar kamerada
    4. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi
    5. Türkiye Noterler Birliği: 15 Temmuz..
    6. Bir yıl sonra aynı anons: Teslim..
    7. Havalimanında çadırlı demokrasi nöbeti
    8. Ellerinde bayraklarla minareye..
    9. İTO Başkanı Çağlar: Bir milletin..
    10. Esta İnşaat 471 Konutluk yeni Proje..
    11. Müslüman Alimler Bağcılar’da 15 Temmuz..
    12. Cep telefonunu gitar amfisine..
    13. “Türk Milleti 15 Temmuz’da yeniden bir..
    14. “Bir olduk, iri olduk, diri olduk,..
    15. Bilal Erdoğan 15 Temmuz Gazi ve Şehit..
    16. Aksoy, İstanbul’daki Adıyamanlılar, 15..
    17. Cuma buluşmasında 15 Temmuz Şehitleri..
    18. Bomba iddia!Muslera satılıyor mu?
    19. Flaş gelişme başkan açıkladı:Burak..
    20. Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!
    Darbe gecesi şok ayrıntı! Erdoğan'ın pilotu kovuldu!
    Darbe gecesi şok ayrıntı! Erdoğan'ın pilotu kovuldu!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    CHP'li vekil Erdoğan'ın sesini hazmedemedi, çıldırdı: Kabus gibi!
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam
    'Böyle darbe mi olur' diyenleri zekasıyla alt üst eden adam
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı
    Şehitlere hakaret eden kişi yakalandı