Endonezya Cumhurbaşkanı sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Widodo, sempatik tavırları ile dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Widodo’ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesini gezdirdiği esnada Widodo kendi cep telefonundan sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Widodo’nun takipçilerini selamladı.