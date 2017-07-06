Cep telefonuna bakarak yürümek bakın neye sebep oluyor!

Araştırmacılar bu durumun 80 yaşındaki kişiler gibi yavaş yürümeye yol açtığını belirterek, uzun vadede etkisinin boyun ve sırt ağrılarıyla omurga bozukluğu olduğunu söylüyor.

Yürürken cep telefonundan mesaj atmak, video izlemek, sosyal medya hesaplarına girmek günümüzde o kadar çok yaygınlaştı ki... Çin’de bu şekilde yürüyenler için yolda özel bölümler yapıldı, Hollanda’da trafik ışıkları sürekli telefonlarına bakan kullanıcılar için kaldırımlara uygun yerleştirildi. Zira insanlar cep telefonuna konsantre olmuş bir şekilde ilerlerken önündeki engelleri fark edebilmek için abartılı adımlarla yavaş yürüyor.

Cambridge’teki Anglia Ruskin Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre bu yürüyüş şekli tıpkı 80 yaşındakilerin yürüyüş stiline benziyor. Araştırmacılar, telefon mesajı yazan kişilerin düz bir çizgide durmak ve ayağını kaldırım kenarına kaldırmasını da zor buldu.

Bilim insanları araştırma kapsamında yol kenarında bir kaldırıma benzer yükseklikte bir engel oluşturdu, 21 kişiyi hareket analiz sensörleriyle donattı. Katılımcılar, bir metin mesajı okurken, yürürken, telefonda konuşurken gibi 252 ayrı senaryoyla incelendi. Sonuçta bunlar arasında mesaj okumanın ve yazmanın en zoru olduğu bu durumun daha uzun süre telefona bakmak gerektirdiği belirtildi. Bu da kişiyi telefonla uğraşmadan yürüyenlere göre yüzde 118 daha yavaşlatıyor. Telefonda bir metin okuyanların üçte biri telefonla konuşurken yürüyenlere göre yüzde 19 daha yavaş ilerledi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Matthew Timmis, bu konuyu inceleme fikrinin öğleden sonra caddede sanki sarhoş gibi yürüyenleri gördükten sonra akıllarına geldiğini belirterek “Yaklaşınca gördüm ki sarhoş değil telefonla uğraştıkları için böyleler. Kısaca telefonla uğraşarak yürümek bir insanı kökten değiştiriyor” dedi.

Timmis, şöyle devam etti: “Akıllı telefonlarıyla 80 yaşındaki gibi yürüyen insanlar görüyoruz. Yaşlı insanlar gibi yavaş yavaş ve dikkatli bir şekilde küçük adımlarla ilerliyorlar, tehlikelere tehlike karşısında ayaklarını daha yavaş kaldırıyorlar. Mesaj yazarken ve okurken yürümek insanın başın fleksiyonunu önemli derecede artırıyor. Bunu uzun süre ve sık sık yapmak ise duruş bozukluğu, boyun ve sırt ağrılarına yol açıyor.” Karar