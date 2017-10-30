Cep telefonu ve internet kullananlar dikkat

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektronik abonelik sözleşmesinin önünün açılmasının en dikkat çekici yenilik olduğunu belirtti.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, abonelik tesisi ve fesih işlemleri, ıslak imza gerekmeden, dijital imza ile elektronik ortamda yapılabilecek. Hizmet kesilmeden 7 gün önce aboneler bilgilendirilecek.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Kampanyanın bitiminden önce abonelere bilgilendirme yapılacak.

İşletmeci tarife/ kampanya değişikliklerini internet sitesi üzerinden duyuracak.

Tüketici, şikâyetlerini işletmelerin internet siteleri üzerinden iletebilecek.

Görme engelli aboneler için tarife bilgisi sesli olarak verilecek.

Taahhüdün sonlandırılması durumunda cayma bedeline dair önceden bilgilendirme yapılacak.

Taahhütlü aboneler, adresleri değişirse cayma bedeli ödemeden aboneliğini feshedebilecek.

Bir takvim yılında ilk açmakapama işlemi için ücret alınmayacak.