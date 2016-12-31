Cep telefonu pazarında Türk imzası!

Türkiye'de akıllı telefon satışlarında düşüş gözleniyor. Özellikle yabancı markaların pazar payında erime gözlenirken, Türk markaları ise aksine satışlarını giderek artırıyor. IDC (International Data Corporation) Türkiye 2016 3. çeyrek raporuna göre, Türk markası General Mobile, Android One serisine odaklı stratejisine devam ediyor ve %13 pazar payıyla ilk 4 marka sıralamasında yerini koruyor. Yine bir başka Türk markası Vestel ise, son çeyrek Vodafone kanalında yaptığı başarılı kampanyayla %7 pazar payı yakaladı.

Türkiye cep pazarında, Güney Koreli Samsung, %43 pazar payıyla lider durumda. Amerikalı Apple ise %15 pazar payıyla onu izliyor. Bir başka Güney Koreli LG'nin pazar payı ise %4'e geriledi. Türkiye akıllı telefon pazarı yıllık bazda %11, bir önceki çeyreğe göre ise %17 küçülme göstererek toplamda 2,75 milyon ithalat adedi ile 3. çeyreği kapattı. Ciro olarak ise yıl bazında küçülme aynı kalırken bir önceki çeyreğe göre %25 küçülme gerçekleşti.

Samsung, %43 pazar payıyla liderliğini koruyor olsa da rakam bazında yılın önceki çeyreklerine göre yılın üçüncü çeyreğinde daha düşük performans sergiledi. Note 7'de yaşanan olumsuzlukların etkisinden çok J serisindeki tedarik sıkıntıları rakamlarda menfi bir etki yarattı. Apple, iPhone 7 lansmanı öncesi, 2015'in üçüncü çeyreğindeki düşük performansına benzer şekilde pazar payında (%15) ve ithalat rakamlarında düşüş kaydetti. LG ise G4'de yakaladığı çıkışı G5 ile sürdüremedi ve organizasyonel değişikliklerle beraber pazar payı %4'e düştü.

Türk markaları tarafında ise yukarıdaki olumsuz resmin aksine güzel gelişmeler yaşanıyor. General Mobile'ın %13 pazar payına ulaşması dikkat çekiyor. Vestel ise, Vodafone kampanyasıyla %7 pazar payı yakaladı. IDC Türkiye'den Kıdemli Pazar Araştırma Analisti Ramazan Yavuz, akıllı telefon pazarının doyum noktasına evrildiğini, giyilebilir teknolojiler ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerin daha ön plana çıkmaya başladığını belirtiyor.

Türkiye akıllı telefon pazarında son durum

Samsung......................%43

Apple............................%15

General Mobile............%13

Vestel.............................%7

LG...................................%4