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Cep telefonu için cepten 12,1 milyar lira çıktı

2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatı bin 620 lira, toplam 6 aylık cirosu ise 12 milyar 117 milyon lira oldu.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:31
Cep telefonu için cepten 12,1 milyar lira çıktı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.

Ekşi, 2017'nin ilk yarısında gerçekleşen telefon satışlarının 7,48 milyon adetle geçen yıla göre artış gösterse de bu artışların beklentileri karşılamadığını kaydetti.

Son beş yılın ilk 6 aylık telefon satışları baz alındığında, satışlarda beş yıllık süreçte toplamda yüzde 44'lük artış yaşandığı bilgisini veren Ekşi, 2013 yılının ilk 6 ayında 5,17 milyon olan satışların, 2014'ün ilk yarısında 5,98 milyona, 2015'in aynı döneminde ise 6,9 milyona yükseldiğini dile getirdi.

Ekşi, 2016'nın ilk yarısında 7,36 milyona ulaşan telefon satışlarının bu yılın aynı döneminde 7,48 milyon kadar yükseldiğini ifade etti.

Bu senenin ilk yarı yıl rakamlarına bakıldığında en yüksek satışların referandum sonrasında 1,2 milyon adete kadar yükselen mayıs ayında gerçekleştiğini vurgulayan Ekşi, "Ramazandan dolayı haziran ayında satışlarda göreceli bir düşüş yaşandı." diye konuştu.

"YÜZDE 1'LİK BİR KDV UYGULAMASI, CİDDİ BİR VERGİ TAHSİLATINI SAĞLAYACAKTIR"

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.

Telefonda ikinci el satışlarda KDV'nin yüzde 18 olması ve halen düşürülmesi yönünde bir adım atılmamasından dolayı, ikinci el satışların yüzde 99'unun merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapıldığına işaret eden Ekşi, "Gerçekleşen ticaretin kayıt dışı olması sebebiyle, ikinci el satışların adedi hakkında net bir bilgiye ulaşmak maalesef mümkün olmuyor." diye konuştu.

Ekşi, MOBİSAD olarak bu bilgilere net olarak ulaşamadıkları gibi, devletin de ikinci el cep telefonu satış adet ve ciroları hakkında gerekli bilgiyi sağlayamadığını ve tahsil edilebilecek vergi gelirinden mahrum kaldığını dile getirdi.

Ekşi, "Sürekli gündeme getirdiğimiz gibi yüzde 18 KDV yerine yüzde 1'lik bir KDV uygulaması, hiç gelir elde edilemeyen ve kayıt dışına yönelen ticareti kayıt altına alarak, ciddi bir vergi tahsilatı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:31
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