Cep telefonu gaspçısı yakalandı

Merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Dikmen Sokak’taki evinin önünde elinde cep telefonu olan S.A. isimli kız çocuğunun yanına gelen bir kişi, telefonu alarak kaçmaya başladı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Çocuğun çığlıkları üzerine çevredekiler şüpheliyi kovalamaya başladı. Ancak, şüpheli tabanca çıkararak peşindekilerden kaçtı. Olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin silahlı yağma suçundan cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Selahattin Deniz olduğunu tespit etti.

Polis, yaklaşık 20 gün süren araştırmasının ardından Selahattin Deniz'i Merkez Yıldırım İlçesi Demetevler Mahallesi 232'nci Sokak'taki evinden çıkarken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından bugün 'yağma' suçundan adliyeye çıkartıldı. Şüphelinin küçük kızın elinden cep telefonunu alıp kaçma anı güvenlik kamerası ile görüntülendi.