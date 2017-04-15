Cep telefonlarından tahmin yapılacak

Hava durumu insanların günlük yaşantıların ciddi şekilde etkiliyor. Yapılacak işlerin ertelenmesinden tutunda, tarım ve birçok iş kolunun dahi büyük ölçüde etkilenmesine neden oluyor. Ayrıca insanların yaşam konforunda da büyük önem taşıyan bu olay, kullanılan yüksek teknoloji cihazlar ile önceden tahmin edilebiliyor.

Fakat oldukça pahalı bir sistem olan bu teknolojilerle geniş bölgelerin hava durum tahminleri gerçekleştirilebiliyor. Mevcut cadde ve sokaklar gibi ayrıntılı kesimlerde tahmin yürütmek söz konusu teknolojiler, büyük ölçüde sıkıntı yaşanmasına neden olabiliyor.

Bir grup araştırmacı ise bu sorunu daha ucuz ve kesin sonuçlarla tespit edebilecek bir çözüm geliştirdi. Herkesin kullandığı cep telefonu sinyallerinden yola çıkan araştırmacılar, cep telefonlarının temel çalışma prensibini oluşturan elektromanyetik alanlardan faydalanıyor. Her daim üzerimizde taşıdığımız cep telefonlarının yaydığı yüksek dalga frekansların emilimini baz alan teknoloji, yağmurlu havalarda kaybolan sinyal yoğunluğundan hava durumunu tespit edebiliyor. Hatta bu sayede yağmur damlalarının boyutu dahi tespit edilebiliyor.

Bu sistem, özellikle insanların yoğun bir şekilde cep telefonu kullandığı düşünüldüğünde, şehirlerde her noktanın anlık hava tahmini yapılmasına olanak sağlayacak ve oldukça yoğun cep telefonu kullanımı, yayılan sinyal güncünün seviyesini yükselttiği yapılacak tahminin doğruluk seviyesini de yükseltiyor.

Ayrıca bu yöntem sayesinde caddelerdeki kanalizasyon sistemleri analiz edilerek, olası su baskını ve sel felaketlerinden önce bölge halkının uyarılmasına olanak sağlayacak.