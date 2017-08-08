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Cep telefonlarına TRT zammı geldi

Biraz daha pahalı alacağız. Cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıkarıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 10:55
Cep telefonlarına TRT zammı geldi

Bandrole tabi cihazların TRT bandrol oranları yeniden belirlendi. Cep telefonu ithalatında TRT bandrol oranı yüzde 6 ve yüzde 7'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, 2016 yılındaki kararda sadece "dahili tünerle radyo ve TV yayınlarını alabilen" cep telefonları kapsam dahilinde yer alırken, bugünkü kararla kapsam "cep telefonları" olarak genişletildi.

Kararla, bilgisayar ve tablette bandrol oranları, geçen yıl, cihazların özelliklerine göre yüzde 3 ve yüzde 2 olarak belirlenmişken, bu sene genel olarak yüzde 2 olarak tespit edildi.

Listedeki diğer cihazlardan tahsil edilecek bandrol oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 10:55
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