‘Cep’ için 12 milyar harcadık

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, 2017’nin ilk yarısında gerçekleşen telefon satışlarının 7,48 milyon adetle geçen yıla göre artış gösterse de bu artışların beklentileri karşılamadığını kaydetti.

Son beş yılın ilk 6 aylık telefon satışları baz alındığında, satışlarda beş yıllık süreçte toplamda yüzde 44’lük artış yaşandığı bilgisini veren Ekşi, 2013 yılının ilk 6 ayında 5,17 milyon olan satışların, 2014’ün ilk yarısında 5,98 milyona, 2015’in aynı döneminde ise 6,9 milyona yükseldiğini dile getirdi.

YÜZDE 1’LİK KDV CİDDİ VERGİ TAHSİLATI SAĞLAR

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, telefon satışlarının bu yılın ilk altı ayında 7,48 milyon kadar yükseldiğini ifade etti. Ekşi, ilk yarı yıl rakamlarına bakıldığında en yüksek satışların referandum sonrasında 1,2 milyon adete kadar yükselen mayıs ayında gerçekleştiğini vurguladı. Telefonda ikinci el satışlarda KDV’nin yüzde 18 olması ve halen düşürülmesi yönünde bir adım atılmamasından dolayı, ikinci el satışların yüzde 99’unun merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapıldığına işaret eden Ekşi, bunun yerine yüzde 1’lik bir KDV uygulamasının, ciddi bir vergi tahsilatı sağlayacağını vurguladı.