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Cennetten bir köşe: Uzungöl

Uzungöl, Karadeniz'in en gözde mekanları arasında yer almaktadır. Belde yıl boyunca yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğramaktadır.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:36
Cennetten bir köşe: Uzungöl

Karadeniz'in en gözde mekanları arasında yer alan Uzungöl, yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğramaktadır. Bölgede doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü gibi birçok aktivite yapılmaktadır.

UZUNGÖL'DE NELER YAPILIR?

Uzungöl huzur arayanlar için biçilmiş bir kaftan. Doğal güzellikleri ve temiz havası insanı adeta mest ediyor. Bölgede doğa yürüyüşleri, safari turları, dağ tırmanışı ve yamaç paraşütü gibi birçok etkinlik yapılmaktadır.

UZUNGÖL'ÜN İKLİMİ NASILDIR?

Uzungöl'de bilindik Karadeniz iklimi hüküm sürmektedir. Yaz ayları da dahil olmak üzere bölgeye sık sık yağmur yağar.

UZUNGÖL NEREDEDİR?

Uzungöl, Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlı bir beldedir. Şehre uzaklığı 99 km, Çaykara ilçe merkezine uzaklığı ise 19 kmdir. Trabzon’dan araba ile gelecek olanlar önce Of ilçesine, oradan da Solaklı Deresi’nin batı tarafından Uzungöl tabelalarını takip ederek beldeye ulaşabilirler.

Otobüs ya da uçakla gelecek olanlar ise şehir merkezinden düzenlenen seferlerle beldeye ulaşabilirler. Ayrıca günübirlik gelip gidecek olanlar için de Trabzon-Uzungöl arasında çalışan yerel firmaların hatları bulunmaktadır.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:36
  1. Uzungöl
  2. Karadeniz
  3. Trabzon

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