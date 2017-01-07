Cennette erkekler kadınlardan daha mı güzel olacaktır?

Dünyada Cenab-ı Hakk'ın cemalî sıfatları daha çok kadınlarda gözükmektedir. Dünyadaki güzellikler ise cennetin numuneleri olduğundan perdeler arkasındaki bu güzellikler cennette gerçeğiyle tezahür edecektir. Cennette dünyadakinin aksine erkeklerin kadınlardan daha güzel olacağına dair herhangi bir nass bulunmamaktadır.



Hurilerden daha üstün tutulmuş cennet hanımlarının güzellikleri Peygamber Efendimiz’in (asm) hadis-i şeriflerinde şöyle tavsif edilmiştir:



"Dünya kadınları Cennete girdikten sonra kötülüklerden, kıskançlık ve benzeri çirkin huylardan arınacaklar, içleri de dışları gibi berrak ve ter temiz olacaklar. Güzellikte hurileri geçecekler." (Müslim)

"Onların vücutlarının güzelliği ile letafetinden dolayı her birinin baldırındaki kemiğin iliği etinin üstünden görünür. Onların aralarında ne ihtilâf vardır, ne düşmanlık, ne de çekememezlik." (Müslim)



‘Elbisenin yüzü astarından kıymetli olduğu gibi, dünya kadınları da hurilerden üstündürler…’ (Taberani)