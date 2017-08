Cennet hurmasının inanılmaz etkisi!

Cennet hurması, Trabzon hurması olarak da adlandırılan bu besin, Diyet lifi açısınsından oldukça zengindir. 100 gr cennet hurması 3,6 gr lif içerir.

Antioksidan kapasitesi çok fazla olan bu besinin 100gr’ı 70 kalori içermektedir. Beslenme ve diyet uzmanı Tuba Kayan Tapan adım adım cennet hurmasının özelliklerine dikkat çekiyor;



1-Antioksidant kaynağı: Sağlık için yaralı olan değerli antioksidanları içerir. Taze meyvesi, likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi diğer antioksidanları da içerir. Aynı zamanda bu bileşikler, çeşitli hastalık süreçlerinde rol oynayan, vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı, vücudumuzu koruyucu etki gösterir.



2-Göz sağlığına bire bir: İçeriğindeki antioksidanlar, özellikle yaşlılarda göz sağlığı için oldukça önemlidir.



3-C vitamini kaynağı: Önemli bir c vitamini kaynağıdır. Kuvvetli bir antioksidan olan C vitamini, enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır.. Günlük C vitamini gereksiniminin %12,52uğunu 100 gr Trabzon hurması ile karşılayabiliyoruz.



4-Bakır deposu: Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının 100 gr’ı, günlük mangan içeriğinin %15’ini, günlük bakır içeriğinin ise %12’sini kapsar. Bakır içeriği, bağışıklık sistemi desteklediğinden, savunma sistemini kuvvetlendiren enzim yapısına katılır. Yani, vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır da en az mangan kadar bağışıklık sistemi desteklemesinin yanında, kırmızı kan hücrelerinin de yapımını sağlar.



5-Mide bağırsak sorunlarına son: Lif içeriğinin yüksek olması, mide-bağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak, kabızlığı önleyecektir. Mide barsakta oluşabilecek irritabl barsak sendromunu engeller.



6-Kalp sağlığına kalkan: Yüksek lif hipertansiyonu önlerken, kalp sağlığını da korumaktadır. Bağışıklığı kuvvetlendirerek, hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksek olmasından dolayı, şeker hastalığı olan bireylerin 1 orta boy cennet hurmasının yarısının bir ara öğünde tüketmelidirler. Yüksek karbonhidrat içeriğine bağlı fazla tüketildiğinde kan şekerini yükseltir. Diyabetli bireyleri dikkatli olması gerekmektedir.



PİŞİRİN:



-5 adet yumuşak Trabzon hurması

-3 yumurta

-1 su bardağı süt

-1 paket vanilya

Hurmaları yıkayıp ince bir tel süzgeçten veya kevgirden geçirip püre haline getirin (kevgirin üzerinde kalacağı için kabuklarını soymaya gerek yok).

İçine yumurtaları, vanilya ve sütü ekleyip iyice çırpın. Küçük fırın kaplarına (ben ½ su bardaklık kaplardan 6 tane kullandım) karışımı bölüştürün.

Kapları fırın tepsisine dizip, tepsiye kapların yarı hizasına gelecek kadar sıcak su ekleyin. Yaklaşık 25 dakika fırında pişirin. Soğuması için hemen dışarı çıkarın. Soğuduktan sonra kolayca ters çevirerek servis edebilirsiniz. 6 kişilik bu tarifin özelliği, şeker içermemesi ve yüksek proteinli olmasıdır.



Bu sebeple zayıflama programında olan hastalar, ara öğünlerinde tüketebilirler. 1 porsiyonu 142 kalori olan bu tatlı, hem şeker ihtiyacını giderir hem de protein içeriğinden dolayı tok tutacaktır. Kalp sağlığına, kansere, hipertansiyona karşı koruyucu etkisi olan bu meyvenin beslenmenizde yer alması dileğiyle…